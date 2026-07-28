Add Zee Business As A Preferred Source
App

सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

Sonbhadra Kanwar Yatra Route Diversion: प्रदेश के सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सोनभद्र जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में भारी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है.

Written ByArvind DubeyEdited ByJyoti Kumari
Published: Jul 28, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:55 PM IST
सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

About the Author

Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, रूट डायवर्जन लागू
Sonbhadra News13 min ago
2
Lucknow news1 hr ago
3
Lucknow news2 hrs ago
4
UP IPS Transfer2 hrs ago
5
Sambhal latest news7:31 AM IST