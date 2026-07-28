सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

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सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सोनभद्र जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में भारी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया है.
अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण
व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इसके बाद अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को समय रहते जरूरी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन या यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम और महिला पुलिस की तैनाती
प्रमुख शिवालयों और मेला क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रहेगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. इसके अलावा, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त तैनाती की गई है.
श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं
मंदिर परिसरों और कांवड़ मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित इंतजाम किए हैं.
पेयजल और साफ-सफाई: रास्तों और मंदिरों के आसपास शुद्ध पेयजल और साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था.
प्रकाश और बैरिकेडिंग: रात के समय आवाजाही के लिए रोशनी के पुख्ता इंतजाम और भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग.
चिकित्सा सेवा: स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर समय एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ तैयार रहें.
यातायात प्रबंधन और रूट डायवर्जन
कांवड़ यात्रा के दौरान जाम की समस्या से बचने और सुरक्षित आवागमन के लिए भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा. प्रमुख मार्गों पर विशेष डायवर्जन प्लान लागू रहेगा. इसके साथ ही, प्रसिद्ध शिवद्वार मंदिर आने वाले कांवड़ियों के लिए अलग से वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं.
प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और डायवर्जन मार्गों का उपयोग करें, जिससे यह पावन यात्रा शांति और अनुशासन के साथ पूरी हो सके.