मिर्जापुर बना देश का जल–मॉडल, राष्ट्रपति ने दिया दो नेशनल अवॉर्ड, लोहांदी–गरई नदियों में फिर बहने लगी जीवनधारा!

Mirzapur News: दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को मिर्जापुर की ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले को दो प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया.
Trending Photos
Mirzapur News: दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मिर्जापुर को जल संरक्षण के लिए दो प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण रहा. डीएम पवन कुमार गंगवार, पूर्व डीएम प्रियंका निरंजन (गोंडा) और सीडीओ विशाल कुमार द्वारा यह सम्मान ग्रहण किया गया. यह उपलब्धि बताती है कि सही योजना, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास से किसी भी ज़िले की जल कहानी बदली जा सकती है.
दो नदियों का पुनर्जीवन—पानी लौट आया, उम्मीद भी
लोहांदी और गरई नदियों का पुनर्जीवन मिर्जापुर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है. 15 और 22.2 किलोमीटर लंबी इन नदियों को डिसिल्टिंग, चौड़ीकरण, बंडिंग और तटवृक्षारोपण से नई जान मिली. 94,000 से अधिक पौधे और 88 पर्कोलेशन टैंक ने नदी को फिर से जीवंत किया. यह काम न सिर्फ नदी को बहाव देता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के जल-संतुलन को मजबूत करता है.
भूजल को मिली नई सांस—1 मीटर का सुधार बड़ी जीत
मिर्जापुर ने वर्षा जल-संग्रहण के बड़े और छोटे उपायों से भूजल में औसतन 1 मीटर की वृद्धि दर्ज की. 1,018 आरडब्ल्यूएच सिस्टम, 2,615 सोक पिट, 5,445 रिचार्ज पिट और 91 पर्कोलेशन टैंक ने जमीन के नीचे पानी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 56 पुराने कुओं को रिचार्ज कुओं में बदलकर पानी को फिर से धरती की पेटी में लौटाया गया.
तालाबों का पुनर्जीवन—2,146 जलाशयों में लौटी ज़िंदगी
Google Earth के सर्वे से 2,629 तालाब चिह्नित किए गए, जिनमें से 2,146 का वैज्ञानिक पुनर्जीवन किया गया. इन्हें नहरों और प्राकृतिक जलधाराओं से जोड़कर स्थायी जलस्रोत बनाया गया. अवैध कब्जे हटाकर तालाबों को राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षित दर्ज किया गया. इन प्रयासों ने सिंचाई, पशुपालन और पेयजल प्रणाली को नया आधा
छोटे-छोटे जल संरचनाओं ने दिया बड़ा परिणाम
मिर्जापुर में 153 बांधियां, 250 तालाब सुधार, 170 फार्म पॉन्ड और 34 चेकडैम बनाकर लगभग 60 लाख घनमीटर पानी भंडारित करने की क्षमता तैयार की गई. इससे मानसून का पानी अब बहकर बर्बाद नहीं होता बल्कि धरती में रिसकर भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है. 1,031 रूफटॉप आरडब्ल्यूएच सिस्टम ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को जल-साक्षरता सिखाई.
माइक्रो इरिगेशन ने किसानों के खेत और किस्मत दोनों बदली
3,894 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई लागू की गई, जिससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन संभव हुआ. जल-budgeting, प्रशिक्षण और जैविक खेती ने खेत की लागत घटाई व किसानों की आय बढ़ाई. यह बदलाव बताता है कि तकनीक और जागरूकता मिलकर खेती को टिकाऊ बना सकती है और जल-संकट वाले क्षेत्रों में भी समृद्धि ला सकती है.
स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण—STP और ग्रेवॉटर मॉडल
मिर्ज़ापुर में 38 MLD की क्षमता वाले 4 STP रोज़ाना गंदे पानी को साफ कर रहे हैं. गांवों में ग्रेवॉटर यूनिट, सोख्ता नालियां और रिसोर्स सेंटर बनाए गए, जिससे जल प्रदूषण में भारी कमी आई. नमामि गंगे व स्वच्छता अभियानों ने लोगों को जोड़ा और पानी को नदी तक साफ रूप में पहुंचाने का रास्ता खोला. यह मॉडल पर्यावरण-सुरक्षा का मजबूत उदाहरण बन गया.
गांव-गांव जल क्रांति की असल ताकत
जल आंदोलन में 1,230 महिला मेट्स ने अभूतपूर्व नेतृत्व दिखाया. जल चौपाल, पौधारोपण, कैच द रेन और मेरी माटी मेरा देश अभियानों में दो लाख से अधिक लोगों को जोड़ा. MGNREGA के 31 लाख मानव-दिवस में 51% महिलाओं की भागीदारी बताती है कि जल संरक्षण सिर्फ विकास का काम नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और महिला नेतृत्व का भी अद्भुत उदाहरण है.