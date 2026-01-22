Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082568
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मीरजापुर में धर्मांतरण गिरोह पर बड़ी कार्रवाई ! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरीद अहमद घायल होकर गिरफ्तार

Religious conversion case in Mirzapur: मीरजापुर में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस का कहना है कि इस धर्मांतरण गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश की जा रही है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मीरजापुर में धर्मांतरण गिरोह पर बड़ी कार्रवाई ! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरीद अहमद घायल होकर गिरफ्तार

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश जनपद मीरजापुर में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां थाना कोतवाली देहात, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने मुख्य अभियुक्त फरीद अहमद को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई 22 जनवरी 2026 को देहात कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा फाल इलाके में की गई.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, पुलिस धर्मांतरण से संबंधित दो अभियोग पहले ही थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत किए जा चुके थे. इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर सोमेन बर्मा के निर्देशन में चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था. अब तक इस प्रकरण में दो जिम मालिकों और दो जिम प्रशिक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि मुख्य आरोपी फरीद अहमद फरार चल रहा था.

सूचना के आधार पर हुई घेराबंदी
जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी फरीद अहमद खड़ंजा फाल क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली देहात, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल
बताया जा रहा है कि खुद को घिरा देख अभियुक्त फरीद अहमद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर जान से मारने की मन से फायरिंग कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.

अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर
बता दे कि गिरफ्तारी के बाद घायल अभियुक्त फरीद अहमद पुत्र अशरफ अली, निवासी पक्की सराय घंटाघर, थाना कोतवाली शहर, जनपद मीरजापुर को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

अवैध हथियार व मोबाइल बरामद
खबर हैं कि मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुठभेड़, गिरफ्तारी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि इस धर्मांतरण गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश की जा रही है. जल्द ही सभी के विरुद्ध कठोर  कार्रवाई की जाएगी

यह भी पढ़ें : Lucknow News: फिर मुश्किलों में घिरीं नेहा सिंह राठौर, अब लंका पुलिस ने थमाया नोटिस; यहां पढ़िए क्या बोलीं लोक गायिका?
 

TAGS

mirzapur news

Trending news

mirzapur news
मीरजापुर में धर्मांतरण गिरोह पर कार्रवाई ! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Deoria news
देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, आप भी देखिए Video
Maharajganj News:
गणतंत्र दिवस लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट,चल रहा सघन चेकिंगअभियान
Varanasi News
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी! फर्जी पुलिस-जज बनकर उड़ाए 23 लाख रुपये
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी
Lalitpur news
ललितपुर में सनसनीखेज हत्याकांड, दामाद ने पत्थरों से पीटकर सास को मार डाला
Lucknow news
फिर मुश्किलों में घिरीं नेहा सिंह राठौर, अब लंका पुलिस ने थमाया नोटिस; जानिए वजह
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां को पीट-पीटकर मार डाला, गिरफ्तार
Bahraich Encounter
बहराइच में पुलिस ने गोकश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Maharajganj News
महराजगंज में आदमखोर तेंदुए का आतंक, दो को बनाया निवाला,अब बच्ची पर किया जानलेवा हमला