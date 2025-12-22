Advertisement
कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा ! 2.25 करोड़ बोतलों से 500 करोड़ की तस्करी, विधान सभा में हंगामा

UP cough syrup scandal News : यूपी में कप सिरप कांड को लेकर विधानसभा सत्र में आज हुआ हंगामा .कफ सिरप की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:40 PM IST
कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा ! 2.25 करोड़ बोतलों से 500 करोड़ की तस्करी, विधान सभा में हंगामा

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा :यूपी में नशीले कफ सिरप की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिये अकेले 2.24 करोड़ सिरप की बोतलों को बेचा.  दोनों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सिरप की तस्करी की. 

हाल में यूपी के मीरजापुर में भी 
मीरजापुर के जनपद में कोडीन कफ सिरफ सप्लाई का मामला में अदलहाट पुलिस ने दो आरोपियो को किया गिरफ्तार किया हैं. यहां पर 4 फर्म में हुआ है कई करोड़ का ट्रांजेक्शन. फर्जी फर्म बना कर हो रहा था कफ सिरफ की सप्लाई. फर्जी आधार कार्ड, फर्जी फर्म के आधार में बैंक में खोले गए थे . खाते खाद्य औषधी विभाग ने कुछ दिन पहले चुनार तहसील के अदलहाट क्षेत्र के 4 फर्म पर कोडीन कफ सिरफ सप्लाई के मामले में दर्ज कराया था मुकदमा.  झारखंड के रांची से जिले में चल रहा था कफ सिरफ का खेल वही वाराणसी में पाए गए फर्मो के बैंक खाते. 

मुख्य आरोपी शुभम के पुश्तैनी घर से बरामद दस्तावेजों
यह बात बीते दिनों की हैं. शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापों में इसके पुख्ता सुराग मिले हैं. शुभम के पुश्तैनी घर से बरामद दस्तावेजों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं, एक बहुचर्चित माफिया और दो ड्रग इंस्पेक्टरों को दी गई रकम का ब्योरा भी हाथ लगा है. छापे के दौरान दिल्ली की एबॉट कंपनी से खरीदे गए फेंसेडिल सिरप के बिल और फर्जी फर्मों के लेन-देन का ब्योरा भी पाया गया है, जिससे एबॉट कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

फार्मा कंपनियों पर होगी एफआईआर
कप सिरप खबर ने तहलका बना रखा हैं. वहीं दूसरी ओर नशीले कफ सिरप का निर्माण करने के बाद दागी फर्मों को सुपर स्टॉकिस्ट बनाकर आपूर्ति करने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ पुलिस जल्द एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है. इसमें हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित एबॉट फार्मास्युटिकल्स भी शामिल है, जिसने सबसे ज्यादा सिरप की आपूर्ति की थी. कंपनी पहले विभोर राणा और विशाल सिंह को सिरप की आपूर्ति कर रही थी.  जब उनका माल पकड़ा जाने लगा तो उसने शुभम जायसवाल को सुपर स्टॉकिस्ट बना दिया

यह भी पढ़िए : यूपी के दो जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुठभेड़ में मासूम से दुष्कर्म और हत्यारोपी के पैर में लगी गोली
 

