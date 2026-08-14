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तालाब में पलटा स्कूली वाहन, मची अफरा-तफरी; ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में बच्चों से भरे स्कूली वाहन के अनियंत्रित होकर तालाब में पलटने से हड़कंप मच गया. बताया गया कि वाहन में ड्राइवर समेत आधा दर्जन बच्चे सवार थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 14, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:43 PM IST
तालाब में पलटा स्कूली वाहन, मची अफरा-तफरी; ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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