तालाब में पलटा स्कूली वाहन, मची अफरा-तफरी; ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान

सोनभद्र पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस की भव्य तिरंगा यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में आयोजित यात्रा का शुभारंभ पुलिस लाइन चुर्क से अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सदर सुधीर कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय भुवनेश्वर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक मो. नदीम समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. हाथों में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के जज्बे के साथ पुलिसकर्मी यात्रा में शामिल हुए. महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए राष्ट्रध्वज के सम्मान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया.