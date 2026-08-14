तालाब में पलटा स्कूली वाहन, मची अफरा-तफरी; ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान

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Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बच्चों को लेकर जा रहा एक स्कूली वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित तालाब में जा पलटा. हादसे के समय वाहन में चालक समेत करीब आधा दर्जन बच्चे सवार थे. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बभनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरहवा गांव की बताई जा रही है. घटना की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए तत्परता दिखाई और तालाब में पलटे वाहन से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से हताहत नहीं हुआ.
तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह
जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वाहन 'लिटिल एंजेल प्राइवेट विद्यालय' का है. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसे का मुख्य कारण वाहन की तेज रफ्तार थी, जिसके चलते चालक मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही बभनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ-साथ वाहन चालक से भी पूछताछ कर रही है.
सोनभद्र पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा
सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस की भव्य तिरंगा यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में आयोजित यात्रा का शुभारंभ पुलिस लाइन चुर्क से अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सदर सुधीर कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय भुवनेश्वर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक मो. नदीम समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. हाथों में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के जज्बे के साथ पुलिसकर्मी यात्रा में शामिल हुए. महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए राष्ट्रध्वज के सम्मान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया.
पुलिस लाइन चुर्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा सपा तिराहा, उरमौरा और बढ़ौली चौराहा रॉबर्ट्सगंज होते हुए वापस पुलिस लाइन चुर्क पहुंचकर संपन्न हुई. यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों ने आमजन को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया. लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना प्रदर्शित करने की अपील की गई. तिरंगा यात्रा के गुजरने के दौरान नगरवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया.
अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और हर घर तिरंगा अभियान महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम, एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने का संकल्प है. सोनभद्र पुलिस ने यात्रा के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराया. सोनभद्र पुलिस का संदेश साफ है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और राष्ट्र प्रथम सदैव सर्वोपरि