/सोनभद्र में बीच रास्ते खराब हुई स्कूल वैन, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से लगवाया धक्का; वायरल वीडियो से सुरक्षा पर सवाल

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Sonbhadra School Van Viral Video: सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र से सामने आए एक वायरल वीडियो ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में बीच रास्ते में खराब हुई एक स्कूल वैन को छोटे-छोटे बच्चे धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो की पड़ताल में चालक ने स्वीकार किया है कि वाहन खराब हो गया था और वह केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रहा था.
हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों से वाहन धक्का लगवाने की तस्वीरें अब जिम्मेदार व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं.
बीजपुर क्षेत्र का यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में सड़क के बीच बंद पड़ी एक स्कूल वैन को उसमें सवार मासूम बच्चे धक्का लगाते नजर आ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल और वाहन संचालक पर होती है, आखिर वही बच्चे सड़क पर उतरकर वाहन धक्का लगाने को क्यों मजबूर हुए.
वायरल वीडियो की पड़ताल में वाहन चालक ने स्वीकार किया कि स्कूल वैन अचानक खराब हो गई थी. चालक के मुताबिक यह वाहन केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रहा था. वाहन खराब होने के बाद बच्चों ने ही उसे धक्का लगाकर आगे बढ़ाने में मदद की.
हालांकि इस घटना में कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वायरल वीडियो ने स्कूल वाहनों की फिटनेस, नियमित जांच और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है.
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