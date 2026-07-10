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सोनभद्र में बीच रास्ते खराब हुई स्कूल वैन, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से लगवाया धक्का; वायरल वीडियो से सुरक्षा पर सवाल

Sonbhadra News: सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र में बीच रास्ते खराब हुई एक स्कूल वैन को केंद्रीय विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों द्वारा धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जो स्कूल वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written ByArvind DubeyEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:40 PM IST
सोनभद्र में बीच रास्ते खराब हुई स्कूल वैन, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से लगवाया धक्का; वायरल वीडियो से सुरक्षा पर सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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