Shardiya Navratri 2025: भक्तों को मां चंद्रघंटा देंगी वरदान, मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार, कृपा बरसाएंगी देवी
Shardiya Navratri 2025: भक्तों को मां चंद्रघंटा देंगी वरदान, मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार, कृपा बरसाएंगी देवी

Shardiya Navratri 2025: नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है. देवी के इस रूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है. इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में इजाफा होता है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:19 AM IST
Shardiya Navratri 2025
Shardiya Navratri 2025

Shardiya Navratri 2025: सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व है. नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चन्द्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है. भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के नौ दिनों में शक्ति के नौ स्वरूपों में दर्शन देती है. तीसरे दिन आदिशक्ति की चन्द्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है. चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

जिसके चलते आज सुबह से ही मां के दर्शन के लिए माता रानी के दरबार में भक्तों की कतार लगी हुई है. कहते हैं नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.

कैसा है मां चंद्रघंटा का स्वरूप?
दस भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ माता के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र होने से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है. जहां एक ओर मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती हैं. वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनि अर्थात नाद से हो जाता है. प्रत्येक प्राणी को सदमार्ग पर प्रेरित वाली मां चन्द्रघंटा सभी के लिए आराध्य है. 

क्या कहते हैं विद्वान?
विद्वान यह भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है. साधकों के मणिपूरक चक्र जाग्रत होता है. भक्तों अनार और पीठे का भोग मां को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है. मां चन्द्रघंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समयचक्र परिवर्तित होता है. धाम में आने वाले भक्त यहां आकर बहुत खुश हैं.

मनोकामना होती है पूरी
भक्तों का कहना है कि माता रानी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है. पिछले कई सालों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली मां ने भर दिया है. आने वाले भक्त मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं. धाम में मां का दर्शन कर लोक गीत गायिका ने अपने गीत मां को समर्पित किए. नवरात्र में नौ दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं. माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नयी उर्जा, नया उत्साह व सदविचार का संचार होता है.

यह भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025: महराजगंज के जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!

