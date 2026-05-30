सोनभद्र में माहौल बिगाड़ने की साजिश! शीतला मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव, जांच में जुटी पुलिस

Sonbhadra News: सोनभद्र में एक बार फिर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव में स्थित शीतला मंदिर परिसर में अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि मंदिर में स्थापित हनुमानजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर नाली में फेंक दिया गया, जबकि मंदिर के शिखर को भी नुकसान पहुंचाया गया. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव स्थित शीतला मंदिर परिसर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया, जब ग्रामीणों को मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिली. आरोप है कि अराजक तत्वों ने मंदिर परिसर में रखी हनुमानजी की मूर्ति को तोड़कर नाली में फेंक दिया. इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर को भी क्षतिग्रस्त किया गया और मंदिर में लगे घंटे तथा धार्मिक झंडों को उखाड़कर खेत में फेंक दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी है.

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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