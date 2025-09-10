भदोही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आए प्रतापगढ़ में तैनात SI, दादी की तेरहवीं में आए थे गांव; सीसीटीवी फुटेज देख कांप उठे लोग

Bhadohi News/शरद मौर्य: उत्तर प्रदेश के भदोही में दर्दनाक सड़क हादसे में प्रतापगढ़ में तैनात उप निरीक्षक राजन बिन्द की मौत हो गई. मृतक राजन अपनी दादी की तेरहवीं में शामिल होने चार दिन पहले ही घर आए थे. हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान में जुटी है.

कहां की है ये घटना?

मामला औराई कोतवाली क्षेत्र के नरथुआ उगापुर नेशनल हाईवे 19 का है जहां मृतक उप निरीक्षक राजन किसी कार्य से औराई गए थे. जैसे ही वे नरथुआ उगापुर पेट्रोल पंप के सामने अपनी बाइक से सड़क पार करने लगे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही राजन सड़क पर गिर पड़े और तभी पीछे से आ रही दूसरी बाइक भी उन्हें रौंदते हुए निकल गई. हादसा इतना भीषण था कि स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया घटना का पूरा दृश्य पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौत से मचा कोहराम

पुलिस फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले बाइक सवार की पहचान में जुटी हुई है. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी असमय मौत से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

और पढे़ं: जौनपुर में पुलिस-गैंगस्टर भिड़ंत! कुख्यात अखिलेश यादव के पैर में लगी गोली, तमंचा-कारतूस के साथ नकदी बरामद