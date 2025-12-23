कड़ाके की ठंड में नहीं मिला इलाज! तीन महीने का बेटा और चार साल की बेटी की मौत से सोनभद्र में मचा हड़कंप

Sonbhadra News: एक ही दिन में तीन माह के नवजात और चार साल की मासूम बहन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. लोगों के मुताबिक, दोनों बच्चे उल्टी-दस्त से पीड़ित थे, कड़ाके की ठंड के बीच इलाज के अभाव में उनकी हालत बिगड़ती चली गई.
Sonbhadra News: सोनभद्र में जहां एक ही दिन में एक मजदूर परिवार की दुनिया उजड़ गई. तीन महीने का मासूम और चार साल की उसकी बहन की ठंड और बीमारी से संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मिली जानकारी अनुसार, बच्चे उल्टी-दस्त से पीड़ित थे, इलाज नहीं मिला और ठंड ने जान ले ली.यह घटना सिर्फ दो बच्चों की मौत नहीं, यह भी बताती है कि इस वक्त कैसे यहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ा है. साथ ही यह घटना कई सवाल भी छोड़ जाती है. यह पूरा मामला कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव का है, जहां अब मातम के साथ आक्रोश भी है.
यह है पूरा मामला
कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव में एक गरीब मजदूर परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा, जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. एक ही दिन में तीन माह के नवजात और चार साल की मासूम बहन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. लोगों के मुताबिक, दोनों बच्चे उल्टी-दस्त से पीड़ित थे, कड़ाके की ठंड के बीच इलाज के अभाव में उनकी हालत बिगड़ती चली गई. समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी, जिसके चलते दोनों मासूमों की जान चली गई.
तीन महीने पहले महिला ने कराई थी नसबंदी
परिवार पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. पिता रोजगार के सिलसिले में बाहर था. घर में सिर्फ मां और बच्चे थे. तीन महीने पहले महिला की नसबंदी हुई थी, और अब दोनों संतानें इस दुनिया से चली गईं. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
पीएम रिपोर्ट में सामने आएगी मौत की वजह
जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी, लेकिन सवाल अब भी कायम है क्या समय पर इलाज मिलता तो दो मासूमों की जान बचाई जा सकती थी? एक ही दिन में घर का उजाला बुझ गया, गांव में मातम पसरा है.
गांव वाले क्या बोले?
वहीं, गांव वालों का कहना है कि अत्यधिक ठंड की वजह से दोनों मासूमों की मौत हो गई. उनका मानना है कि ठंड के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनकी मृत्यु हुई. इस घटना ने गांव में सभी को हिला कर रख दिया है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं. गांव के लोग परिवार के साथ हैं. इस दुखद घटना के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं. उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है.
