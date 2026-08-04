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सोनभद्र में 202 करोड़ रुपये से बनेंगी 6 सड़कें, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Sonbhadra News: योगी सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उद्योगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 04, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:05 PM IST
सोनभद्र में 202 करोड़ रुपये से बनेंगी 6 सड़कें, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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