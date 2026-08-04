सोनभद्र में 202 करोड़ रुपये से बनेंगी 6 सड़कें, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

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Sonbhadra News: सोनभद्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है. योगी सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत जिले की छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. करीब 202 करोड़ रुपये की लागत से 127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इससे उद्योगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही परिवहन आसान होगा और आम लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी.
6 सड़कों का निर्माण होगा
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत प्रदेश की 22 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. इनमें सबसे ज्यादा छह परियोजनाएं अकेले सोनभद्र की हैं. इन परियोजनाओं पर करीब 202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कुल 127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा. जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाईवे, चोपन-कोटा-कोन-करौंदी मार्ग समेत छह प्रमुख सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा.
शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार
इन परियोजनाओं के लिए संबंधित विभागों ने समयबद्ध तरीके से सर्वे और तकनीकी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद शासन से मंजूरी मिली. इन सड़कों के निर्माण से उद्योगों तक कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई तेज और सस्ती होगी. वहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा यात्रा का समय भी कम होगा. प्रशासन का कहना है कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.
पांच और सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया
इसके साथ ही औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना 2026-27 के तहत जिले की पांच और सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिनके भी जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा सोनभद्र पुलिस ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए बेहतर पहल की है.
सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगा
वहीं, सोनभद्र में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों की शुरुआत की है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन चुर्क से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्पीड लेजर गन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्रेथ एनालाइजर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस ये वाहन ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे. इनकी तैनाती राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, नगर क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर की जाएगी साथ ही विशेष यातायात प्रवर्तन और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके.