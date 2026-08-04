सोनभद्र में 202 करोड़ रुपये से बनेंगी 6 सड़कें, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगा

वहीं, सोनभद्र में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों की शुरुआत की है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन चुर्क से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्पीड लेजर गन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्रेथ एनालाइजर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस ये वाहन ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे. इनकी तैनाती राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, नगर क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर की जाएगी साथ ही विशेष यातायात प्रवर्तन और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके.