Sonbhadra Accident: ट्रैक्टर ट्राली बनी यमराज! तेज रफ्तार बाइक पीछे से जा टकराई, 2 सगे भाईयों समेत 3 की मौत

अरविंद दुबे/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश में कोहरे के कहर रोज कहीं न कहीं जानलेवा हादसे हो रहे हैं. जिसमे तेज और बेकाबू रफ्तार किसी कॉकटेल जैसा काम कर रही हैं जो नशा नहीं बल्कि जिंदगी ही खत्म कर रही है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र का है.

तेज रफ्तार ने ली घर के तीन चिरागों की जान

सोनभद्र में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली पल्सर बाइक पर जा रहे 4 युवकों के लिए यमराज साबित हुई. पल्सर सवार चार युवक खड़ी ट्राली में पीछे से जा घुसे, जिसके बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई. किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ-पैरे टूट गए. बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि युवक इससे पहले बाइक को काबू में कर पाते वो ट्राली में जा घुसी. हादसा सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लसड़ा गांव के पास हुआ.

अस्पताल में तीन युवकों की मौत

हादसे की जानकारी मिलते ही या जो लोग मौके पर थे वो मदद के लिए दौड़े. आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पहुंची, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से चारों युवकों को पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान तीन युवकों की मौत हो गई. मरने वाले तीन युवकों में दो सगे भाई हैं. वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल युवक वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. रवि शर्मा 22 वर्ष, मनीष शर्मा 24 वर्ष व शुभम 18 वर्ष की हुई मौत हुई है. जबकि अविनाश शर्मा 19 वर्ष की हालत गम्भीर है.

तीनों युवकों के घरों में कोहराम

उधर हादसे की सूचना जैसे ही युवकों के परिवारों को मिली, परिजनों में कोहराम मच गया. जो जैसी हालत में था और जैसे भी पहुंच सकता था दौड़ा-दौड़ा अस्पताल पहुंचा. वहीं घर में महिलाएं कलेजा-कलेजा फाड़ फाड़ कर रोनी लगीं.

पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

पुलिस ने तीनों युवकों के शव का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सर्दी के मौसम में रफ्तरा और कोहरे का कॉकटेल खुद ही मौत को बुलावा देने जैसा है.

