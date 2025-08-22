Sonbhadra News: 6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने की हैवानियत, बच्ची की हालत गंभीर
Sonbhadra News: 6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने की हैवानियत, बच्ची की हालत गंभीर

Sonbhadra News: सोनभद्र में महज 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी किशोर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:08 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Sonbhadra Crime News/अरविन्द दुबे: यूपी के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है.  जहां पर महज 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी किशोर ने दुष्कर्म किया. बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी है.

कहां का है मामला?
सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर बस्ती इलाके में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. ऐसा बतााया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले किशोर ने बच्ची को बहला-फुसलाकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़ित बच्ची को आनन-फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

एएसपी का बयान
वहीं मामले को लेकर एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि थाना राबर्ट्सगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग किशोरी के साथ 13 वर्षीय पड़ोस के रहने वाले नाबालिग लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया है. जिसके बाद पहुंची पुलिस द्वारा मौके से पीड़िता को मेडिकल कॉलेज लोढ़ी भेजा गया. जहां वह स्वस्थ्य बताई जा रही. वहीं पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है.

