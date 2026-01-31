रामलीला के दौरान राम रावण का युद्ध बना हकीकत, राम की तीर ने छीन ली रावण की आंख

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: श्रीराम के किरदार से चला तीर रावण बने कलाकार की आंख में जा धंसा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में चली गई. इलाज वाराणसी में जारी है, वहीं अब इस पूरे मामले ने कानूनी और सामाजिक मोड़ ले लिया है. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है. 13 नवंबर 2025 की रात करीब 12:30 बजे सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित खैरा गांव में रामलीला का मंचन चल रहा था. मंच पर श्रीराम का किरदार निभा रहे थे नैतिक पांडेय और रावण की भूमिका में थे सुनील कुमार. युद्ध दृश्य के दौरान नैतिक पांडेय द्वारा चलाई गई तीर सीधे सुनील कुमार की आंख में जा लगी. मंच पर ही चीख-पुकार मच गई, आंख से खून और पानी बहने लगा.

जान से मारने की धमकी

गंभीर हालत में सुनील को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर वाराणसी रेफर किया गया, जहां इलाज के बावजूद उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई. पीड़ित के भाई शिवम लाल का आरोप है कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई साजिश है. इलाज के खर्च को लेकर जब आयोजक रामसनेही सिंह और कलाकार नैतिक पांडेय से बात की गई, तो न सिर्फ जिम्मेदारी से इनकार किया गया बल्कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर शाहगंज पुलिस ने नैतिक पांडेय और आयोजक रामसनेही सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मंचन के दौरान सुरक्षा मानकों, घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की गहन जांच की जा रही है. एक धार्मिक मंचन में हुई यह घटना न सिर्फ एक कलाकार की जिंदगी बदल गई, बल्कि आयोजन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर गई है.



पीड़ित ने क्या बताया?

वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि रामलीला का मंचन चल रहा था इस दौरान राम के पात्र में अभिनय कर रहे नैतिक पाण्डेय द्वारा तीर चलाया गया जबकि इस दौरान नाभि में तीर मारनी थी तो यह तीर आंख में लगी इस दौरान हम घायल हो गए और अस्पताल जाने पर पता चला कि मेरी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. वाराणसी में इसका उपचार चल रहा. घटना के बाद हमने जब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व नैतिक पाण्डेय से सहयोग की अपेक्षा की तो कोई सहयोग नहीं दिया गया,यहां तक कि मुझे जातिसूचक शब्दों से संबोधित भी किया गया . 13 नवंबर को यह घटना हुई तो अब शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.

मामले की जांच जारी

इस दौरान सुनील कुमार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 28 जनवरी को शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है मामले की जांच की जा रही है. जांच में यह बात सामने आई है कि नाटक के दौरान तीर से राणावन का मुकुट गिराना था जबकि तीर चूक बस आंख में लगी है. घटना में किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है जो इन दोनों के बीच पहले से ऐसा कुछ रहा हो. जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि कमेटी के लोगों द्वारा प्रारंभिक दौर में उनकी दवा इलाज का प्रयास भी किया गया था लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.