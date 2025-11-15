सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा, ब्लास्टिंग के बाद दरकी पहाड़ी, मलबे में दबे कई मजदूर

Sonbhadra News: सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. खदान में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से कई लोग मलबे में दब गए. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हैं. यह हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर हुआ है.

पहाड़ी दरकने से हुआ हादसा

बता दें कि शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जिले में थे. जहां सीएम योगी की जनसभा हो रही थी, वहां से लगभग पांच किलोमीटर दूर कृष्णा माइनिंग वर्क्स के बिल्ली मारकुंडी खदान में अचानक पहाड़ दरक गया. मलबे के नीचे कई मजदूर दब गए. चीख पुकार मच गई. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है. वहीं, कई अन्य घायल हो गए.

कई मजदूरों के दबे होने की आशंका

बताया गया कि खनन क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी दरकने की घटना हुई. इसके बाद मजदूरों में हड़कंप मच गया. कई मजदूरों के नीचे दबे होने की आशंका है. सूचना पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा

अधिकारियों का कहना है कि ओबरा थाना क्षेत्र के इस खनन क्षेत्र में खदान से मलबा हटाने और फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है. रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया गया है. मलबे में कितने मजदूर दबे है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. काम करने वाले मजदूरों से पता लगाया जा रहा है. वहीं, घायलों को अस्पताल में उपचार चल रहा है.

सीएम योगी के रोक के बाद भी हो रहा था खनन

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिले में थे. ऐसे में इस तरह की घटना के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी खनन क्षेत्रों को बंद करने का फरमान पहले ही सुना चुके हैं. उनके आदेश के बाद भी जिले में खनन का कार्य जारी है. बताया गया कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स, बिल्ली मारकुंडी, प्रो.दिलीप केशरी व मकसूदन सिंह के खदान में यह हादसा हुआ है.

सीएम योगी जिले में थे

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सोनभद्र पहुंचे थे. वे चोपन के रेलवे मैदान में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान सीएम योगी ने 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किया.

