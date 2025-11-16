Sonbhadra: सोनभद्र में ड्रिलिंग के दौरान धंसी खदान, खनन हादसे में 2 मजदूरों की मौत, कई दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया है. खदान में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से कई लोग दब गए हैं हादसे में दो मजदूर की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है.

दो मजदूरों की मौत

जानकारी के मुताबिक, सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में कृष्णा माइनिंग वर्क्स, प्रो. दिलीप केसरी और मकसूदन सिंह की खदान के हिस्से में यह दुर्घटना हुई. जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद अब तक दो मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अनुमान है कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं.

रेस्क्यू कार्य जारी

मौके पर एडीजी वाराणसी पीयुष मार्डिया, कमिश्नर विंध्याचल राकेश प्रकाश, DIG मिर्जापुर आर पी सिंह मौके पर पहुंचे. NDRF और SDRF की टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य में जुटी है. देर रात 12 बजे से रेस्क्यू कार्य जारी है.

कई मजदूरों के दबे होने की आशंका

बताया गया कि खनन क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी दरकने की घटना हुई. इसके बाद मजदूरों में हड़कंप मच गया. कई मजदूरों के नीचे दबे होने की आशंका है. सूचना पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. अधिकारियों का कहना है कि ओबरा थाना क्षेत्र के इस खनन क्षेत्र में खदान से मलबा हटाने और फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है.

जिले में थे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सोनभद्र पहुंचे थे. वे चोपन के रेलवे मैदान में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान सीएम योगी ने 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किया.

रोक के बाद भी हो रहा था खनन

बता दें कि सीएम योगी जिले में थे. ऐसे में इस तरह की घटना के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी खनन क्षेत्रों को बंद करने का फरमान पहले ही सुना चुके हैं. उनके आदेश के बाद भी जिले में खनन का कार्य जारी है. बताया गया कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स, बिल्ली मारकुंडी, प्रो.दिलीप केशरी व मकसूदन सिंह के खदान में यह हादसा हुआ है.

