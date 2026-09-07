दिल्ली सत्य निकेतन हादसे ने बुझाया सोनभद्र के घर का चिराग, मलबे से मिला अभिषेक का शव

मलबे से अभिषेक का शव निकाला गया

रविवार को दिल्ली में पांच मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई थी. हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया. इसी दौरान मलबे से सोनभद्र निवासी अभिषेक का शव बरामद हुआ. शव की शिनाख्त होने के बाद दिल्ली से परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो रेणुकूट स्थित घर में मातम छा गया. अभिषेक अपने परिवार में तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था. उसके बड़े भाई राजस्थान के कोटा में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि बहन की शादी हो चुकी है.