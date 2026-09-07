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दिल्ली सत्य निकेतन हादसे ने बुझाया सोनभद्र के घर का चिराग, मलबे से मिला अभिषेक का शव

Sonbhadra News: दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला बिल्डिंग गिरने के मामले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है. मलबे से सोनभद्र के रहने वाले ​अभिषेक का भी शव बाहर निकाल लिया गया है.

Written ByArvind Dubey
Published: Sep 07, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:22 PM IST
दिल्ली सत्य निकेतन हादसे ने बुझाया सोनभद्र के घर का चिराग, मलबे से मिला अभिषेक का शव

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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