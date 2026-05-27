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सोनभद्र का लाल दिखाएगा दम, बैंकॉक के बाद अब दुबई में भारत की ताकत का लोहा मनवाएंगे रमाशंकर

Sonbhadra News: सोनभद्र के फिटनेस प्रशिक्षक और अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट रमाशंकर अब दुबई में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. 

Written By  Arvind Dubey|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: May 27, 2026, 06:55 PM IST
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Ramashankar Pandey
Ramashankar Pandey

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले की प्रतिभाएं अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी ताकत और हुनर का लोहा मनवा रही हैं. सोनभद्र के फिटनेस प्रशिक्षक और अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट रमाशंकर पांडेय अब दुबई में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीतकर देश और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके रमाशंकर पांडेय ने आगामी प्रतियोगिता को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ से मुलाकात कर सहयोग की मांग की. 

सोनभद्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पलक पर चमके रमाशंकर पांडेय
इस दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया और दुबई में भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया. खास बात यह है कि रमाशंकर पांडेय केवल बॉडीबिल्डिंग तक सीमित नहीं हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को निशुल्क फिटनेस, योग, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर स्वस्थ भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

दुबई में होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे भाग 
सोनभद्र के पुसौली क्षेत्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले फिटनेस प्रशिक्षक रमाशंकर पांडेय एक बार फिर जिले और देश का नाम रोशन करने की तैयारी में जुट गए हैं. आगामी दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतियोगिता को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ से मुलाकात कर सहयोग की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हर संभव सहायता और समर्थन देने का भरोसा दिलाया. 

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डीएम चर्चित गौड़ ने दी शुभकामनाएं 
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रमाशंकर पांडेय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सोनभद्र की प्रतिभाएं लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं. उन्होंने रमाशंकर पांडेय को शुभकामनाएं देते हुए दुबई में भी गोल्ड मेडल जीतकर देश और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया. मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा. 

बैंकॉक में जीत चुके हैं गोल्ड मेडल 
बता दें कि इससे पहले बैंकॉक में 12 से 14 सितंबर 2025 के बीच आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में रमाशंकर पांडेय शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है. लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर रहे रमाशंकर पांडेय अब दुबई में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के मिशन में जुटे हुए हैं. 

युवाओं को देते हैं निशुल्क फिटनेस
रमाशंकर पांडेय वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को निशुल्क फिटनेस और खेल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं. योग, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और आत्मरक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण से कई युवक-युवतियां राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं. यही वजह है कि जिले में उन्हें केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि युवाओं के प्रेरणास्रोत के रूप में भी देखा जाता है. अब सोनभद्र समेत पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें दुबई में होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी हैं, जहां जिले का यह बेटा भारत के लिए गोल्ड जीतने की तैयारी में है. 

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