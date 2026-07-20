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सोनभद्र में गोवंश तस्करी पर बड़ा एक्शन, बंगाल से आरोपी गिरफ्तार; 100 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन जांच के दायरे में

sonbhadra News: सोनभद्र पुलिस ने गोवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली से वांछित आरोपी राजा कुरैशी उर्फ हासिन कुरैशी को गिरफ्तार किया है. जांच में अब तक 25 से अधिक बैंक खातों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें करीब 80 से 100 करोड़ रुपये के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:20 PM IST
सोनभद्र में गोवंश तस्करी पर बड़ा एक्शन, बंगाल से आरोपी गिरफ्तार; 100 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन जांच के दायरे में
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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