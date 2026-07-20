सोनभद्र में गोवंश तस्करी पर बड़ा एक्शन, बंगाल से आरोपी गिरफ्तार; 100 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन जांच के दायरे में

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sonbhadra News: सोनभद्र पुलिस ने गोवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है.गोवध निवारण अधिनियम के मामले में लंबे समय से वांछित आरोपी को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है.पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान सामने आए वित्तीय नेटवर्क में अब तक 25 से अधिक बैंक खातों का विश्लेषण किया जा चुका है, जिनमें करीब 80 से 100 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच की गई है.
पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और धनराशि को अलग-अलग खातों के जरिए घुमाकर वास्तविक स्रोत और लाभार्थियों को छिपाने का प्रयास किया जाता था. सोनभद्र पुलिस की विवेचना में गोवंश तस्करी के एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क की परतें लगातार खुलती जा रही हैं.पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ थाना क्षेत्र से वांछित आरोपी राजा कुरैशी उर्फ हासिन कुरैशी को गिरफ्तार किया है.
आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाकर न्यायालय में पेश किया गया.पुलिस के अनुसार जांच के दौरान 25 से अधिक बैंक खातों का विश्लेषण किया गया, जिनमें लगभग 80 से 100 करोड़ रुपये के लेनदेन की पड़ताल की गई है.शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि तस्करी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC खातों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाता था, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थियों को छिपाया जा सके.
पुलिस का कहना है कि पूछताछ और बैंकिंग विश्लेषण में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल के पांडुआ और मेमारी क्षेत्र से नकद धनराशि जमा कर बिहार के रास्ते विभिन्न खातों में भेजी जाती थी और बाद में एटीएम, यूपीआई व नकद निकासी के जरिए स्थानीय स्तर पर तस्करों तक पहुंचाई जाती थी.विवेचना में कई राज्यों तक फैले इस नेटवर्क के वित्तीय और परिचालन तंत्र की जांच अभी भी जारी है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल और क्षेत्राधिकारी सदर सुधीर कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में हुई इस कार्रवाई को गोवंश तस्करी के खिलाफ अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है.पुलिस का कहना है कि शेष बैंक खातों, तकनीकी साक्ष्यों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच अभी भी जारी है.