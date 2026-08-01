Add Zee Business As A Preferred Source
App

मॉर्निंग वॉक पर महिला की चेन झपटकर हुआ था फरार, 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने तीन महीने बाद आरोपी खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चेन बेचकर प्राप्त 42,170 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है.

Written ByArvind Dubey
Published: Aug 01, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:10 PM IST
मॉर्निंग वॉक पर महिला की चेन झपटकर हुआ था फरार, 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

About the Author

Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मॉर्निंग वॉक पर महिला की चेन झपटकर हुआ था फरार, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर
2
3
4
5