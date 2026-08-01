मॉर्निंग वॉक पर महिला की चेन झपटकर हुआ था फरार, 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

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Sonbhadra Chain Snatching: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से सोने की चेन छीनने की वारदात का चोपन पुलिस ने सफल खुलासा किया है. पुलिस ने तीन महीने बाद एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चेन बेचकर प्राप्त 42 हजार 170 रुपये नकद बरामद किए हैं. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. आरोपी पर पहले से चोरी और गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस ने आरोप को दबोचा
सोनभद्र पुलिस को चेन स्नैचिंग के मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत चोपन पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से सोने की चेन छीनने वाले आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ कोर्शीद आलम को गिरफ्तार किया है.
कब की है ये घटना?
पुलिस के मुताबिक, 9 मई 2026 की सुबह डाला क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला के गले से सोने की चेन छीनकर आरोपी फरार हो गया था. मामले में लगातार जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने आरोपी को रॉबर्ट्सगंज कचहरी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के अनुसार
गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चेन बेचकर प्राप्त 42 हजार 170 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जबकि वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, गैंगस्टर और अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
सोनभद्र में वारंटियों पर कोन पुलिस का शिकंजा, 7 फरार वारंटी गिरफ्तार.
सोनभद्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत कोन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोर्ट द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में पुलिस ने बरहमोरी, चकरिया और पिण्डारी गांव में दबिश देकर कुल सात वारंटियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार सभी वारंटी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर लंबे समय से फरार चल रहे थे. पुलिस ने सभी आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जनपद भर में फरार वारंटियों और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, ताकि न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हो सके और कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत बनाई जा सके.
थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है. कानून से बचने या न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि वारंटियों और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी.
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