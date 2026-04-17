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सोनभद्र में नशे का ‘सिरप सिंडिकेट’ बेनकाब, पिता जेल में, बेटा फरार… 50 करोड़ का काला खेल उजागर

Sonbhadra News:  सोनभद्र से एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया है. कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:18 PM IST
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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र में कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है. आरोप है कि शुभम जायसवाल अपने पिता की प्रोपराइटरशिप वाली फर्जी फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए एबाट कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल और एस्कफ कफ सिरप मंगवाता था और फिर उसे नमकीन और चिप्स के फर्जी इनवॉइस पर बांग्लादेश सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करता था. इस पूरे नेटवर्क में 50 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेनदेन का खुलासा हुआ है.

सोनभद्र पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप को दवा के बजाय नशे के रूप में इस्तेमाल कराने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बांग्लादेश तक भेज रहा था. अक्टूबर 2025 में रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने दो कंटेनरों से कुल 1 लाख 19 हजार 675 शीशियां कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप बरामद की थीं. इन कंटेनरों में नमकीन और चिप्स के फर्जी इनवॉइस लगाए गए थे और खेप को अगरतला, त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश सीमा तक भेजा जा रहा था.

जांच में यह भी सामने आया कि तस्कर दिल्ली और गाजियाबाद से एस्कफ समेत कई प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप मंगवाते थे और फिर उसे अलग-अलग मेडिकल फर्मों के जरिए डायवर्ट कर बांग्लादेश और अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे. इस नेटवर्क में कई मेडिकल फर्मों की संलिप्तता भी सामने आई है.
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अप्रैल 2026 में प्रयागराज निवासी विनोद कुमार वर्मा और उसके पुत्र संस्कार वर्मा को गिरफ्तार किया था. इससे पहले नवंबर 2025 में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, जब वह थाईलैंड भागने की फिराक में था.

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पुलिस की जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल अपने पिता भोला प्रसाद की प्रोपराइटरशिप वाली फर्जी फर्म शैली ट्रेडर्स के नाम पर कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप मंगवाता था और उसे काले बाजार में बेचकर करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार चला रहा था. इसी मामले में अब भोला प्रसाद पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है.

फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. पूरे मामले में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. 

और पढे़ं: सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम

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