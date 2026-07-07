सोनभद्र में रुक-रुक कर लगातार बारिश... किसानों के चेहरे पर रौनक, शहरों में जलभराव से आई आफत

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अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने एक ओर किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो दूसरी ओर शहरों और प्रमुख मार्गों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में किसान जुताई में जुट गए हैं, लेकिन नगर क्षेत्रों में जलभराव, टूटी सड़कें और लंबे जाम ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर एक ट्रक सड़क में धंस गया, जिससे जाम की स्थिति बन गई. वहीं ओबरा, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, अनपरा और शक्तिनगर समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सोनभद्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश और देर रात हुई तेज वर्षा के बाद जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. नगर क्षेत्रों की सड़कें और निचले इलाके पानी से लबालब नजर आए, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.
बारिश का सबसे बड़ा असर वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर देखने को मिला, जहां सड़क धंसने से एक ट्रक फंस गया. इसके बाद मार्ग पर जाम लग गया और घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही.
बारिश से बही सड़कें, गुणवत्ता पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन पहली ही तेज बारिश में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए. सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढ़ों और धंसी सतह ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया है. स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बासी और कृष्णशिला कोल माइंस से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों के लगातार दबाव के कारण सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे बारिश के दौरान हालात और खराब हो गए.
किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद
वहीं दूसरी ओर यह बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है. लंबे इंतजार के बाद अच्छी बारिश होने से किसान हल और ट्रैक्टर लेकर खेतों में जुताई के लिए निकल पड़े हैं. खेती-किसानी की तैयारियां तेज हो गई हैं और किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद जगी है.
नगर पंचायत में जलभराव, सफाई व्यवस्था की खुली पोल
उधर नगर क्षेत्रों में तस्वीर बिल्कुल अलग है. ओबरा नगर पंचायत में जलभराव ने सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी, जबकि रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका, घोरावल, अनपरा और शक्तिनगर क्षेत्र के कई हिस्सों में भी सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
किसानों के लिए राहत, शहरों में आफत
कई स्थानों पर नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया. हाईवे और शहरी सड़कों पर गड्ढ़ों में भरे पानी से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है. कुल मिलाकर, यह बारिश किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है, लेकिन शहरों में जलनिकासी, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल भी छोड़ गई है.