19 साल बाद मिला इंसाफ!...शारदा चौबे हत्याकांड में सोनभद्र कोर्ट का बड़ा फैसला

Sonbhadra News: सोनभद्र में 19 साल पहले चालक शारदा प्रसाद चौबे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समेत दो को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट के फैसले के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार गुरमा भेज गया.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, 22 फरवरी 2006 को यतींद्र सिंह यादव पुत्र श्याम राज सिंह यादव निवासी मैनपुर थाना करगंडा गाजीपुर ने खानपुर थाने में शिकायत की थी. आरोप था कि उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से मार्शल गाड़ी है. यह गाड़ी निजी काम से बहनाई ले गए थे. कार शारदा प्रसाद चौबे पुत्र मदन मोहन चौबे निवासी लेबर कॉलोनी चुर्क रॉबर्ट्सगंज चला रहे थे. 18 फरवरी 2006 को चालक शारदा प्रसाद गाड़ी लेकर रॉबर्ट्सगंज गया था.

वाराणसी लेकर गए थे गाड़ी

उसी दिन शाम को 5 बजे सवेरा होटल के पास से राजेश सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी मगरहथा, थाना पन्नूगंज सोनभद्र चालक से अपनी बहन की विदाई कराने वाराणसी जाने की बात कहकर चालक को लेकर चला गया. जब शारदा प्रसाद अगले दिन 19 फरवरी को वापस नहीं आए थे तो बहनोई ने रॉबर्ट्सगंज थाने में इसकी सूचना दे दी थी. 21 फरवरी को पता चला कि गाड़ी को राजेश सिंह, बबलू यादव व एक अन्य व्यक्ति लेकर गए थे.

चार दिन बाद मिला था शव

22 फरवरी को एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना मिली. शव की पहचान चालक शारदा प्रसाद के रूप में हुई. जांच में धीरेंद्र पटेल का नाम सामने आया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज किए. इसके बाद कोर्ट ने चतरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरेंद्र पटेल व राजेश सिंह को दोषी ठहराते हुए आवाजीवन कारावास की सजा सुनाई.

