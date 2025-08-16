Sonbhadra News: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट, सामने आई हैरान करने वाली वजह
Sonbhadra News: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट, सामने आई हैरान करने वाली वजह

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से मर्डर का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां बहुओं ने अपनी ही सास की बेरहमी से हत्या कर दी. वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:49 PM IST
Sonbhadra News (पुलिस की गिरफ्त में आरोपी)
Sonbhadra News (पुलिस की गिरफ्त में आरोपी)

सोनभद्र/अरविंद दुबे: यूपी के सोनभद्र जिले से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. जहां बहुओं ने अपनी ही सास की बेरहमी से हत्या कर दी. वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. बताया जा रहा है कि मृतका अपनी बहुओं के घर गैर–मर्दों के आने-जाने पर ऐतराज जताया करती थीं. यही ऐतराज उसकी मौत की वजह बन गया. कोन पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया है.

खेत में मिली लाश, जांच में चौंकाने वाला खुलासा 
सोनभद्र के कोन थाना इलाके के गिधिया गांव में 65 साल की जहुरन खातून की लाश खेत में पड़ी मिली थी. शुरू में मामला रहस्यमयी लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल की तो सनसनीखेज सच्चाई सामने आई. दरअसल, जहुरन खातून की बहुएं शायरा खातून और शबीना खातून अपने घर में अन्य मर्दों का आना–जाना करती थीं.मृतका इसका विरोध करती रहती थी और कई बार अपने बेटों से भी शिकायत की थी. 

बेरहमी से की हत्या
इसी बात से नाराज़ होकर बहुओं ने लाठी–डंडा और खुर्पी से सास पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद लाश को गांव के खेत में फेंक दिया गया था. पुलिस ने दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनके निशानदेही पर आला–कत्ल यानी लाठी, डंडा और खुर्पी बरामद कर लिए गए हैं.

घटना को लेकर क्या बोले ओबरा सीओ?
वहीं इस संबंध में सीओ ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि बीते सुबह कोन थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गिधिया गांव में 65 साल की जहुरन खातून की हत्या कर दी गई है. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में किस दर्ज कर कुलसी को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया था. 

इस घटना में जो वजह सामने आई है वह आया है कि मृतक वृद्ध द्वारा अपने बेटों से अपने बहूओ की शिकायत की गई थी कि घर पर पराए पुरुषों का आना-जाना होता है. जिस बात से नाराज होकर तीसरे व चौथे नंबर की बहु जिनका नाम शायरा खातून व सबीना खातून है जिनके द्वारा लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी वह शव को रातों-रात खेत में फेंक दिया गया. जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है.

Sonbhadra News

