सोनभद्र: सर्राफा व्यवसायी लूटकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल; 62 लाख के जेवरात बरामद

अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस लूटकांड में अब तक कुल तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं. इनमें से दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. चौथे फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. एसपी ने यह भी बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी. इस सराहनीय खुलासे को अंजाम देने वाली संयुक्त पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.