सोनभद्र: सर्राफा व्यवसायी लूटकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल; 62 लाख के जेवरात बरामद

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सोनभद्र न्यूज : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ से लौट रहे एक सर्राफा व्यवसायी से हुई 62 लाख रुपये से अधिक की सनसनीखेज लूट की घटना का खुलासा कर दिया है. पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने शत-प्रतिशत यानी लूटे गए पूरे माल की बरामदगी कर ली है.
क्या है पूरा मामला?
जुलाई महीने में बभनी थाना क्षेत्र के शीशटोला जंगल के पास छत्तीसगढ़ से अपना काम खत्म कर लौट रहे सर्राफा व्यवसायी कुलधीर कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया. बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला किया और सोने-चांदी के गहनों व नकदी से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए. इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर बभनी, म्योरपुर, दुद्धी पुलिस और एसओजी की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जा सके.
पुलिस मुठभेड़ और गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस ने पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद छानबीन में दो अन्य बदमाशों के नाम सामने आए, जिन पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. सोमवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अरझट पुलिया के पास संदिग्ध लोग मौजूद हैं. चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश पंकज साह पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया. हालांकि, उसका दूसरा साथी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा.
शत-प्रतिशत बरामदगी और पुलिस का एक्शन
घायल बदमाश पंकज साह की निशानदेही पर पुलिस ने लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, लूटे गए सोने-चांदी के आभूषणों, अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत कुल 62 लाख 22 हजार 500 रुपये मूल्य का सामान शत-प्रतिशत बरामद कर लिया गया है.
अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस लूटकांड में अब तक कुल तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं. इनमें से दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. चौथे फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. एसपी ने यह भी बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी. इस सराहनीय खुलासे को अंजाम देने वाली संयुक्त पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.