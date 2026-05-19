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सोनभद्र का महा-धमाका: पिछड़ेपन को पछाड़कर बना देश का नंबर वन जिला, नीति आयोग की रिपोर्ट में गाड़े झंडे!

Sonbhadra News: सोनभद्र जिला, जिसे कभी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज विकास की एक नई और प्रेरणादायक कहानी लिख रहा है.  नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दिसंबर 2025 की प्रगति रिपोर्ट में सोनभद्र ने इतिहास रचते हुए देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान हासिल किया है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 19, 2026, 11:44 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

सोनभद्र न्यूज/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जिसे कभी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज विकास की एक नई और प्रेरणादायक कहानी लिख रहा है.  नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दिसंबर 2025 की प्रगति रिपोर्ट में सोनभद्र ने इतिहास रचते हुए देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान हासिल किया है. समग्र विकास के पैमाने पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह जिला अब पूरे देश के लिए तरक्की का एक नया मॉडल बनकर उभरा है. इस बड़ी कामयाबी के पीछे कृषि, स्वास्थ्य और पोषण जैसे बुनियादी क्षेत्रों में हुआ शानदार काम है, जिसने जिले की तस्वीर बदल दी है.

डेल्टा स्कोर में मारी बाजी
नीति आयोग की इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सोनभद्र के ओवरऑल स्कोर में एक बड़ी छलांग देखने को मिली है. जिले का पुराना स्कोर जो पहले 57.36 था, वह अब बढ़कर 65.00 पर पहुंच गया है. इस सुधार के साथ जिले ने 7.646 का डेल्टा स्कोर हासिल किया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है. इसी शानदार सुधार की वजह से सोनभद्र राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर काबिज होने में कामयाब रहा. नीति आयोग देश के पिछड़े जिलों में बुनियादी बदलाव लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन जैसे छह प्रमुख पैमानों पर निगरानी रखता है, जिनमें सोनभद्र सबसे आगे निकल गया है.

खेती-किसानी और पानी के प्रबंधन में कमाल
सोनभद्र ने कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है और देश में दूसरा स्थान पाया है. इस क्षेत्र में जिले का स्कोर 37.95 से सुधरकर 42.72 हो गया है. इस सफलता की मुख्य वजह किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं, बड़े पैमाने पर शुरू किया गया जल संरक्षण अभियान और सिंचाई के साधनों का विस्तार है. इन प्रयासों से न सिर्फ खेतों तक पानी पहुंचा है, बल्कि स्थानीय किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ है.

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सेहत और पोषण में आया बड़ा सुधार
स्वास्थ्य और पोषण के मामले में भी जिले ने काफी सराहनीय काम किया है, जिसके चलते इसे देश भर में छठी रैंक मिली है. इस श्रेणी में सोनभद्र का स्कोर 68.27 से बढ़कर सीधे 86.45 पर पहुंच गया. गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ कुपोषण को दूर करने के अभियानों को जमीन पर सही ढंग से लागू करने का यह सीधा असर देखने को मिला है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में अभी और मेहनत करने की जरूरत है.

 

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