सोनभद्र के सबसे बड़े गांव में सड़क, बिजली और नेटवर्क का आज भी इंतजार.. हकीकत झकझोर देगी

Sonbhadra News (अरविंद दुबे): देश डिजिटल इंडिया से विकसित भारत की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस गांव की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जहां आज भी अंधेरा है, न सड़क है, न बिजली और न ही मोबाइल नेटवर्क. यह कहानी है सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जुगैल की, जहां 60 हजार से अधिक आबादी और 40 हजार से ज्यादा मतदाता होने के बावजूद विकास आज भी पहाड़ों में रास्ता खोज रहा है.

एंबुलेंस से नहीं खाट से अस्पताल जातीं महिलाएं

आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी यहां गर्भवती महिलाएं एंबुलेंस नहीं बल्कि खाट के सहारे अस्पताल पहुंचती हैं. नेटवर्क यहां सुविधा नहीं बल्कि जान का सवाल बन चुका है. ZEE MEDIA की टीम पहुंची जुगैल ग्राम पंचायत के गर्दा टोले में, जहां की हकीकत आपको भी झकझोर कर रख देगी.

इलाके में नेटवर्क की कमी

जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जुगैल चारों ओर पहाड़, कच्चे पथरीले रास्ते और विकास से कोसों दूर बसा गांव. करीब 50 हजार की आबादी वाला यह इलाका आज भी नेटवर्क विहीन है. स्थिति यह है कि किसी आपात स्थिति में लोगों को पहाड़ों या पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल नेटवर्क खोजना पड़ता है. गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाती. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर और नेटवर्क की कमी के कारण लगभग निष्क्रिय है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का क्या कहना?

ग्रामीणों का दावा है कि समय पर इलाज न मिलने से कई महिलाओं की जान जा चुकी है. जुगैल के गर्दा टोले में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 35 से 40 किलोमीटर दूर चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है, लेकिन सड़क न होने की वजह से एंबुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाती. मजबूरी में आज भी मरीजों को खाट पर लादकर पहाड़ों और जंगलों से होकर ले जाया जाता है. बरसात के मौसम में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है, कई बार मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं. प्रसूता महिलाओं के लिए तो यह स्थिति और भयावह हो जाती है, खासकर रात के समय जब पूरा गांव भगवान भरोसे होता है.

टोटियां लगीं लेकिन पानी नहीं!

जुगैल के गर्दा टोले में महिलाएं आज भी तालाब से दूषित पानी लाने को मजबूर हैं. यही पानी पीने, पकाने और नहाने के काम आता है. गर्मी के दिनों में जब तालाब सूख जाता है तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं. बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं लेकिन इलाज तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. सरकारी योजनाएं यहां कागजों तक सिमटी हैं. हर घर नल जल योजना के तहत पाइप जरूर डाले गए, घरों में टोटियां भी लगी हैं लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं आया.

कई घरों में रोशनी के लिए लालटेन सहारा

जल निगम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था नेटवर्क के अभाव में पूरी तरह फेल हो चुकी है, बिजली की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है. कुछ घरों पर सोलर प्लेट लगी हैं, लेकिन जिनके पास यह भी नहीं है उनके लिए आज भी डीजल की लालटेन ही सहारा है. बिजली के खंभे जरूर गाड़ दिए गए हैं लेकिन न तार खिंचे और न ही घरों तक कनेक्शन पहुंचा.

शिक्षा का अभाव

जुगैल में न इंटर कॉलेज है और न डिग्री कॉलेज. गांव की बेटियों को स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या कस्बों का रुख करना पड़ता है. ऑनलाइन कक्षाएं, छात्रवृत्ति पोर्टल और डिजिटल शिक्षा यहां सिर्फ नाम की रह गई हैं. एक छात्रा बताती है कि हाईस्कूल के बाद उसकी पढ़ाई शायद यहीं खत्म हो जाए क्योंकि न सड़क है, न साधन और न ही आर्थिक स्थिति.नेटवर्क की कमी ने सुरक्षा व्यवस्था को भी ठप कर दिया है. किसी घटना या अपराध की सूचना देने के लिए लोगों को 5 से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर फोन मिलाना पड़ता है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

बरसात या रात के समय यह जान जोखिम में डालने जैसा होता है. चोरी, झगड़े या आग जैसी घटनाएं कई बार समय पर पुलिस तक पहुंच ही नहीं पातीं. विडंबना यह है कि इसी क्षेत्र में निवास करने वाले राहुल पांडेय ने बताया कि जुगैल में आज भी सड़क, बिजली, नेटवर्क, पेयजल और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. गांव की बेटियां रोज कई किलोमीटर पैदल पढ़ने जाती हैं. बीमार पड़ने पर एंबुलेंस बुलाना तक संभव नहीं.

वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने बताया कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के बाद सभी समस्याओं का समय में निस्तारण शीघ्र किया जाएगा. जिससे कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलने लगे. इसके अतिरिक्त सड़क और अन्य आवश्यक विषयों पर भी विभागीय वार्ता कर कार्य को पूरा कराया जाएगा. जिससे कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सके.