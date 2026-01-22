Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मौत का लाइव मंजर; हाई टेंशन टॉवर पर चढ़े युवक की गिरकर मौत, देखते रह गए पुलिस-ग्रामीण

Sonbhadra News : सोनभद्र जिले में हाई टेंशन बिजली टॉवर पर चढ़े युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:55 PM IST
सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन बिजली टॉवर पर चढ़े युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना उस वक्त और भी गंभीर हो गई जब टॉवर पर चढ़े युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे और लगातार उसे समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा था. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद युवक अचानक संतुलन खो बैठा और टॉवर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ओबरा थाना क्षेत्र की घटना
फिलहाल अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि युवक आखिर किन परिस्थितियों में हाई टेंशन बिजली टॉवर पर चढ़ा था. पूरी घटना ओबरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी, टोला खैरटिया की है. जानकारी के मुताबिक, ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी के टोला खैरटिया में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अचानक हाई टेंशन बिजली टॉवर पर चढ़ गया. युवक को टॉवर पर चढ़ा देख इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

बैलेंस बिगड़ते ही नीचे गिरा
घटना की सूचना मिलते ही ओबरा थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया. उस वक्त युवक टॉवर की ऊंचाई पर मौजूद था और पुलिस सहित स्थानीय लोग हर संभव तरीके से उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस की ओर से युवक के नशे की हालत में होने की भी आशंका जताई जा रही थी, इसी वजह से पूरे ऑपरेशन में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही थी. लेकिन इसी बीच युवक अचानक असंतुलित होकर टॉवर से नीचे गिर पड़ा. 

नीचे  गिरते ही तोड़ा दम
नीचे गिरते ही युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक किन हालातों में टॉवर लाइन पर चढ़ा था, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

मौत का लाइव मंजर; हाई टेंशन टॉवर पर चढ़े युवक की गिरकर मौत,देखते रह गए पुलिस-ग्रामीण
