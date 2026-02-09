'मेरे पति के साथ घूमेगी…' शॉपिंग मॉल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, पत्नी की एंट्री से मचा बवाल!

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हो गई. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कथित तौर पर बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई.

कहां की है ये मामला?

इसके बाद पहले तीखी नोंकझोंक हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई. हंगामे के बीच युवक मौके से फरार हो गया जबकि दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक हाथापाई चलती रही. घटना के दौरान मॉल में अफरा-तफरी मच गई और लोग तमाशबीन बने रहे. मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल का बताया जा रहा है.

अचानक हुआ पत्नी की एंट्री

सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था, इसी दौरान पत्नी की अचानक एंट्री हो गई. पहले बहस हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

हंगामे के बीच युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही. इस दौरान मॉल में मौजूद लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे और कुछ तमाशबीन बने रहे. काफी देर तक चले इस संग्राम के बाद लोगों के प्रयास से दोनों महिलाओं को अलग किया गया.

सोशल मीडिया पर बना चर्चाओं का विषय

घटना में वायरल वीडियो के दौरान देखा जा रहा कि एक महिला के हाथ पर चोट के निशान भी देखे जा रहे. बताया जा रहा कि मारपीट के दौरान दूसरी महिला ने हाथ पर दांत से काट लिया.हालांकि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही किसी भी बात की पुष्टि Zee Media कहीं से नहीं करता, बरहाल सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की खूब चर्चाएं जरूर हो रही हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!