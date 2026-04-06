दामाद को कमरे में बंद कर पीट-पीटकर मार डाला, पत्नी की विदाई कराने पहुंचा था युवक; ससुराल पक्ष के 3 आरोपी गिरफ्तार

Arvind Dubey/Sonbhadra :उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां ससुराल पहुंचे एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई. घटना रायपुर थाना क्षेत्र के परसवनिया (पसवनिया टोला बलियारी) गांव की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

8 साल की शादी का दर्दनाक अंत

मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुनील पासवान के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था. बताया जा रहा है कि उसकी शादी करीब आठ साल पहले इसी गांव की जानकी से हुई थी. बीते सात महीनों से उसकी पत्नी मायके में रह रही थी. इसी सिलसिले में सुनील तीन दिन पहले उसे घर लाने पहुंचा था.

कहा-सुनी के बाद दामाद को कमरे में बंद कर पीटा

रविवार शाम किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने सुनील को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके हाथ-पैर बांधकर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की. गंभीर रूप से घायल सुनील को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक के ससुर दशरथ पासवान, सास फुलवंती देवी और पत्नी जानकी शामिल हैं. पुलिस ने इन्हें मुखबिर की सूचना पर दरमा पहाड़ी तिराहे के पास से दबोचा. वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी, मृतक का साला राजू अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

पारिवारिक विवाद में मारपीट हत्या में बदली

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला पारिवारिक विवाद के चलते हुई मारपीट का है, जो हत्या में बदल गया. मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है.

इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. सुनील गांव में रहकर खेती-बाड़ी करता था और उसके दो छोटे बेटे हैं, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

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