सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में फंसीं सांसें, भीषण गर्मी में घंटों तड़पत रहे तीमारदार और मरीज

Sonbhadra News: सोनभद्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लिफ्ट में फंसे मरीज और तीमारदार खुद अपनी बेबसी बयां करते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में फंसे लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही, गार्ड और मैनेजमेंट को बताने के बावजूद भी सहयोग नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि मरीज को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, तभी लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई और अंदर मौजूद लोग फंस गए.

राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो

यह वीडियो लोढ़ी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां लिफ्ट के अंदर कैद लोग गर्मी और घुटन के बीच परेशान दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में फंसे लोग लगातार मदद की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि सूचना देने के बावजूद उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल रही. मरीज को सिटी स्कैन के लिए ले जाते समय लिफ्ट अचानक रुक गई और मरीज समेत कई लोग अंदर फंस गए.

अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर उठे सवाल

काफी देर तक बंद लिफ्ट में रहने के कारण लोगों को गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ा. इस दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, बाद में तकनीकी टीम ने पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई.

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