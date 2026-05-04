Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3204955
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में फंसीं सांसें, भीषण गर्मी में घंटों तड़पत रहे तीमारदार और मरीज

Sonbhadra News: वायरल वीडियो में फंसे लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही, गार्ड और मैनेजमेंट को बताने के बावजूद भी सहयोग नहीं किया गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 04, 2026, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में फंसीं सांसें, भीषण गर्मी में घंटों तड़पत रहे तीमारदार और मरीज

Sonbhadra News: सोनभद्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लिफ्ट में फंसे मरीज और तीमारदार खुद अपनी बेबसी बयां करते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में फंसे लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही, गार्ड और मैनेजमेंट को बताने के बावजूद भी सहयोग नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि मरीज को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, तभी लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई और अंदर मौजूद लोग फंस गए. 

राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो 
यह वीडियो लोढ़ी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां लिफ्ट के अंदर कैद लोग गर्मी और घुटन के बीच परेशान दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में फंसे लोग लगातार मदद की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि सूचना देने के बावजूद उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल रही. मरीज को सिटी स्कैन के लिए ले जाते समय लिफ्ट अचानक रुक गई और मरीज समेत कई लोग अंदर फंस गए. 

अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर उठे सवाल 
काफी देर तक बंद लिफ्ट में रहने के कारण लोगों को गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ा. इस दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, बाद में तकनीकी टीम ने पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : सोनभद्र पुलिस की टेक्नोलॉजी वाली जीत, 336 मोबाइल लौटे, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

यह भी पढ़ें : सोनभद्र पुलिस की बड़ी कामयाबी: साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के खातों में लौटाए ₹27 लाख से अधिक

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में फंसीं सांसें, गर्मी में घंटों तड़पत रहे तीमारदार
Gorakhpur News
सीएम सिटी की बदलेगी सूरत! गोरखपुरवासियों पर होगी तोहफों की 'बारिश'
Yogi Adityanath
बंगाल में चला 'योगी' का जादू! 22 रैलियों का ऐसा रहा असर, देखे कहां खिला 'कमल'
kal ka mausam
यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम? मेरठ-अलीगढ़ से कानपुर वाराणसी तक देखें IMD का अलर्ट
Lucknow latest news
CM योगी शिक्षामित्रों को करेंगे सम्मानित, 5 मई को गोरखपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम
Yogi cabinet decision
क्या है योगी सरकार की नई तबादला नीति? योगी कैबिनेट में पास हुए ये 29 प्रस्ताव
greater noida road accident
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कार को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत
kasganj news
कासगंज में आंधी-बारिश के कारण गिरा मकान का लेंटर, दो मासूमों की दर्दनाक मौत
Hapur News
हापुड़ में श्मशान घाट पर हैवानियत... जलती चिता से 'खोपड़ी' ले गए युवक!
Sambhal news
संभल में आसमानी बिजली का कहर, मकान की छत गिरने से किशोरी की मौत!