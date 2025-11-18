Sonbhadra Mine Accident: सोनभद्र खनन हादसे में अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी, अभी भी चट्टान में दबी कई जिंदगी!

Sonbhadra Mining Accident: सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी स्थित मेसर्स श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर खदान में चट्टान धंसकने से मलबे के नीचे दबे 6 और शव सोमवार को निकाले गए. हादसे में मरने वालों की संख्या अब सात हो गई है. मौके पर जिले के आलाधिकारी मौजूद हैं. दूसरी तरफ राहत-बचाव कार्य जारी है. प्रशासन का कहना है कि जब तक यह तय न हो जाए कि खदान में और कोई नहीं फंसा है तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा. एसडीएम ओबरा ने सात बरामद शव की जानकारी दी. ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्णा माइंस वर्क्स की घटना है.

हादसा इतना भयावह था कि शव देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए. मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे. शव इतने क्षत-विक्षत थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल रहा. काफी देर तक परिजन चिथड़ों में अपनों को तलाशते रहे. बरामद शव में छह की शिनाख्त हुई है. एक शव छत विक्षत अवस्था में बरामद हुआ है. गैर जिलों के मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही जिले के भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी.

शनिवार दोपहर बाद खदान में ड्रिलिंग के दौरान चट्टान गिरने से मजदूर मलबे में दब गए थे. इनकी संख्या 15 बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन की निगरानी में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें पिछले 52 से ज्यादा घंटे से राहत कार्य में जुटी हुई हैं. सोमवार की सुबह पांच बजे तक चार शव मलबे से निकाले गए, जबकि शाम करीब आठ बजे 2 शव और मिले. एक शव बुरी हालत में मिला.

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

हादसे के बाद सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मौके पर तैनात किया गया है. आसपास के इलाकों में भारी भीड़ को रोकने और ऑपरेशन को सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग भी बढ़ा दी गई है.

इसी बीच घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जिलाधिकारी द्वारा पहले दिया गया वह हलफ़नामा, जिसमें खदान में हो रहे खनन को मानकों के अनुरूप बताया गया था. अब विवाद में आ गया है. स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं का आरोप है कि कृष्णा माइंस में वर्षों से नियमों के विपरीत खनन किया जा रहा था और हादसा होना समय की ही बात थी. एनजीटी ने अवैध खनन पर समय से रिपोर्ट न जमा करने के लिए जिलाधिकारी बीएन सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्हें 23 जून को रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन 13 नवंबर को ट्रिब्यूनल ने जुर्माना तय किया. अप्रैल में एनजीटी ने इस मामले में एक संयुक्त समिति का गठन किया था.

दूसरी तरफ, सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि हादसे में मृत सभी मजदूरों के परिजनों को 20.55 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कब हुआ हादसा?

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार, 15 नवंबर 2025 की दोपहर यह भयानक हादसा हुआ, जब कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर की एक खदान का एक विशाल हिस्सा अचानक धंस गया. इस घटना के समय खदान में काम कर रहे करीब 15 से 18 मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई। हादसे के बाद खदान मालिक और पार्टनर मौके से फरार हो गए.

