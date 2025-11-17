सोनभद्र खदान हादसे में चट्टान में दबी कई जिंदगी! 5 मजदूर के शव बरामद, अभी भी कई फंसे, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू?

Sonbhadra Mine Collapse: सोनभद्र जिले के बिल्ली मारकुण्डी खनन क्षेत्र में शनिवार शाम को खदान धंसने की घटना के बाद एक मजदूर का शव बरामद किया गया है. खनन हादसे में अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं. लगभग 14 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. अंदर फंसे लोगों को निकालने में दो बड़ी चट्टानें बाधा बनी हुई हैं अल्ट्राटेक और दुसान की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया. खदान धंसने से लगभग 30 फीट लंबी-चौड़ी चट्टान के ठीक उपर उससे चार गुना भारी चट्टान आने से रेस्क्यू आपरेशन में दिक्कत आ रही है.

मलबा हटाने का काम लगातार जारी

वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पीयूष मोर्डिया ने बताया कि बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाने का कार्य शनिवार रात से ही लगातार जारी है. उन्होंने बताया कि रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया जबकि अन्य की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम पनारी (सोनभद्र) निवासी राजू सिंह (30) के रूप में हुई है.

मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम के कर्मचारियों ने बताया कि करीब 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं. मलबे में अभी भी 9 कंप्रेशर मशीन और 15 मजूदरों के दबे होने की आशंका है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरा प्रशासन राहत कार्य में जुटा

एडीजी ने बताया कि चूंकि पहाड़ी से गिरे पत्थर काफी बड़े हैं, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक काम किया जा रहा है और इसके कारण राहत में भी समय लग रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध हैं तथा पूरा प्रशासन राहत कार्य में जुटा है.

खनन कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर

वहीं, खनन कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक, 40–50 टन का भारी पत्थर दुर्घटना के समय नीचे गिर गया. इसके कारण रेस्क्यू कार्य अत्यंत जटिल हो गया है. टीम का कहना है कि पत्थर हटने के बाद ही फंसे लोगों को बाहर निकालना संभव होगा. घटनास्थल पर 10–12 गाड़ियां और भारी मशीनें लगातार काम कर रही हैं.

घटनास्थल पर पहुंचा भाकपा का प्रतिनिधिमंडल

सोनभद्र के बिल्ली मारकुण्डी खनन क्षेत्र में हुए हादसे के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को घटनास्थल पर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने और अवैध खनन पर रोक लगाने सहित कई मांगें कीं. हालांकि, पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाने से रोक दिया.

कब हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार, 15 नवंबर 2025 की दोपहर यह भयानक हादसा हुआ, जब कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर की एक खदान का एक विशाल हिस्सा अचानक धंस गया. इस घटना के समय खदान में काम कर रहे करीब 15 से 18 मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई। हादसे के बाद खदान मालिक और पार्टनर मौके से फरार हो गए.