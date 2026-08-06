सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और घटना का वीडियो बनाने के सनसनीखेज मामले में ओबरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराते हुए पूरे मामले में विधिक कार्रवाई तेज़ी से पूरी की गई.
सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और घटना का वीडियो बनाए जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मामले में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है.
पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-09 चौराहे के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 2,200 रुपये नकद और एक गेट पास बरामद किया है. दोनों मोबाइल फोन की जांच की जा रही है ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके.
पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान के तहत इस तरह के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि बाल अपचारी के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
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