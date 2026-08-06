सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और घटना का वीडियो बनाने के सनसनीखेज मामले में ओबरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराते हुए पूरे मामले में विधिक कार्रवाई तेज़ी से पूरी की गई.