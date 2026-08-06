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सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और घटना का वीडियो बनाने के सनसनीखेज मामले में ओबरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है.

Written ByArvind Dubey
Published: Aug 06, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:31 PM IST
सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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