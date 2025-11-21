Advertisement
Sonbhadra: 7 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? खनन हादसे में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू, SIT करेगी जांच

Sonbhadra News: सोनभद्र के ओबरा खनन क्षेत्र में हुए भीषण खदान हादसे पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है. नियम विरुद्ध खनन और लापरवाही के गंभीर आरोपों के बीच पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:20 PM IST
Sonbhadra Mining Accidents
Sonbhadra Mining Accidents

Sonbhadra Mining Accidents (अरविंद दुबे): सोनभद्र के ओबरा खनन क्षेत्र में हुए भीषण खदान हादसे पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है. नियम विरुद्ध खनन और लापरवाही के गंभीर आरोपों के बीच पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है. वहीं जिला प्रशासन ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. हादसे में सात मजदूरों की मौत ने न सिर्फ खनन सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि खदान संचालन में गड़बड़ियों की ओर भी साफ इशारा करते हैं. अब सवाल है आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन.

हादसे की पृष्ठभूमि 
15 नवंबर की दोपहर बिल्ली–मारकुंडी स्थित कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंस गया. देखते ही देखते कई मजदूर मलबे में दब गए. राहत कार्य तुरंत शुरू हुआ, लेकिन हालात बेहद भयावह थे. करीब 70 घंटे तक चले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सात मजदूरों के शव बरामद किए गए. इस हादसे ने सोनभद्र के खनन सिस्टम, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

जांच के लिए एसआईटी का गठन
इसी बीच अब पुलिस अधीक्षक ने मामले की गहराई से जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है. SIT की अगुवाई सीओ ओबरा हर्ष पांडेय करेंगे.टीम में एक इंस्पेक्टर, दो एसआई समेत कुल पांच सदस्य शामिल किए गए हैं. ये टीम हर दिन की प्रगति रिपोर्ट सीधे SP को सौंपेगी. सूत्रों का कहना है कि SIT की शुरुआती पड़ताल में कई अहम तथ्य सामने आए हैं और जल्द बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है.

खदान मालिक-पार्टनर पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस हादसे के बाद खदान मालिक और पार्टनर मधुसूदन सिंह और दिल्ली केसरी के खिलाफ गैर–इरादतन हत्या (IPC 304) का मामला दर्ज किया जा चुका है. जांच के दायरे में यह भी है कि क्या खदान में नियम विरुद्ध तरीके से खनन चल रहा था. क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था. और क्या हादसा सिस्टमेटिक लापरवाही का नतीजा था.

DM की ओर से मजिस्ट्रियल जांच इधर जिला प्रशासन ने भी अपनी अलग जांच शुरू कर दी है. डीएम बी.एन. सिंह ने एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए बताया कि घटना कृष्णा माइनिंग वर्क्स के दस वर्षीय खनन पट्टे वाले क्षेत्र में घटी. यह क्षेत्र आराजी संख्या 4823 से लेकर 4885 तक की कुल 8.79 एकड़ जमीन में फैला है. DM ने हादसे के कारणों, जिम्मेदारियों और संभावित लापरवाही की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश चंद्र को जांच मजिस्ट्रेट नामित किया है. 

हादसे का कौन जिम्मेदार?
मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे साक्ष्य आधारित विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं. अब दो-दो जांचें SIT और मजिस्ट्रियल सामने हैं. सात मजदूरों की मौत के बाद गुज़रा हर दिन कई परिवारों के लिए अभी भी दर्द की यादों से भरा है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद आखिरकार कौन लोग जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं.

यह भी पढ़ें  - Gorakhpur fire: गोरखपुर के गीडा में भीषण अग्निकांड, रूंगटा ब्रान ऑयल फैक्ट्री जलकर खाक

 

