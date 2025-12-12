Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3038621
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

20 साल जेल, 50 हजार जुर्माना....सोनभद्र में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

Sonbhadra News: सोनभद्र में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी लगातार दो साल तक रेप करता रहा. प्रेग्नेंट होने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात करा दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र में नाबालिग लड़की के साथ दो साल तक रेप करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सोनभद्र की पॉक्सो अदालत ने आरोपी जुल्फिकार उर्फ कल्लू को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. 

नाबालिग से जबरन रेप 
यह पूरा मामला सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने 23 सितंबर 2024 को घोरावल कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को आरोपी जुल्फिकार लगभग दो वर्षों से बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था. नाबालिग गर्भवती हुई तो 23 सितंबर को उसे घर से ले जाकर जबरन गर्भपात करा दिया गया. जांच के दौरान राजा, राजकुमार सिंह और आंचल मौर्या के नाम भी सामने आए. 

सबूत के अभाव में तीन दोष मुक्त 
पीड़िता पिता की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन अदालत में प्रस्तुत सबूतों, 8 गवाहों के बयान और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद तीन आरोपियों राजा, राजकुमार सिंह और आंचल मौर्या को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, जुल्फिकार को दोषी पाया. अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की. 

Add Zee News as a Preferred Source

20 साल की जेल की सजा 
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जुल्फिकार को कठोरतम सजा सुनाते हुए आदेश पारित किया. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह ने आरोपी जुल्फिकार उर्फ कल्लू को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. सजा की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. 

'उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए थी'
पीड़िता परिवार का कहना है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनानी चाहिए थी. ताकि इस तरह का अपराध कोई दूसरा करने की सोच भी न सके. फिलहाल पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है. साथ ही साक्ष्य के अभाव में छूट गए तीनों आरोपितों के खिलाफ दोबारा जांच की मांग की है. तीनों आरोपितों को सजा देने की मांग की है. 

यह भी पढ़ें : ग्लूकोज बताकर बेटी को पिला दिया जहर, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, इसलिए उठाया खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें :  मीरजापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार पर युवती पर ब्लेड से हमला, आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें सक्रिय

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Hardoi News
यूपी के इस जिले का GRP थाना होगा हाईटेक, पूरे प्रदेश के लिए बनेगा नजीर
Nainital Accident
नैनीताल घूमने आया गाजियाबाद का परिवार हादसे का शिकार, दो की मौत, पांच घायल
Sonbhadra News
मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया
Lucknow latest news
'मौत के मांझे' की चपेट में आया फिर एक युवक! बाइक रोकने का भी मौका नहीं मिला
Ayodhya SIR News
सनातन के रंग में रंगा SIR Form, मां के कॉलम में जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम
Ghazipur Encounter
गाजीपुर में चार बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी गोली
bulandshahr news
बुलंदशहर में बढ़ेगी रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी! अनुपशहर- पहासू तक जाएंगी सरकारी बसें
Uttarakhand Assembly Election 2027
BJP की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? हरक सिंह रावत ने 2027 में किया सरकार बनाने का द
ration card news
यूपी में निरस्त होंगे 3661 राशनकार्ड, ई-केवाईसी न कराने वाले यूनिट भी होंगे बाहर
Azamgarh news
आजमगढ़ में पाइल्स का इलाज कराने आया कैदी टॉयलेट के बहाने हुआ फरार, मचा हड़कंप