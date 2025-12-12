20 साल जेल, 50 हजार जुर्माना....सोनभद्र में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र में नाबालिग लड़की के साथ दो साल तक रेप करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सोनभद्र की पॉक्सो अदालत ने आरोपी जुल्फिकार उर्फ कल्लू को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

नाबालिग से जबरन रेप

यह पूरा मामला सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने 23 सितंबर 2024 को घोरावल कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को आरोपी जुल्फिकार लगभग दो वर्षों से बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था. नाबालिग गर्भवती हुई तो 23 सितंबर को उसे घर से ले जाकर जबरन गर्भपात करा दिया गया. जांच के दौरान राजा, राजकुमार सिंह और आंचल मौर्या के नाम भी सामने आए.

सबूत के अभाव में तीन दोष मुक्त

पीड़िता पिता की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन अदालत में प्रस्तुत सबूतों, 8 गवाहों के बयान और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद तीन आरोपियों राजा, राजकुमार सिंह और आंचल मौर्या को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, जुल्फिकार को दोषी पाया. अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की.

Add Zee News as a Preferred Source

20 साल की जेल की सजा

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जुल्फिकार को कठोरतम सजा सुनाते हुए आदेश पारित किया. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह ने आरोपी जुल्फिकार उर्फ कल्लू को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. सजा की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे.

'उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए थी'

पीड़िता परिवार का कहना है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनानी चाहिए थी. ताकि इस तरह का अपराध कोई दूसरा करने की सोच भी न सके. फिलहाल पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है. साथ ही साक्ष्य के अभाव में छूट गए तीनों आरोपितों के खिलाफ दोबारा जांच की मांग की है. तीनों आरोपितों को सजा देने की मांग की है.

यह भी पढ़ें : ग्लूकोज बताकर बेटी को पिला दिया जहर, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, इसलिए उठाया खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें : मीरजापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार पर युवती पर ब्लेड से हमला, आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें सक्रिय