सोनभद्र: 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल की कठोर कैद

सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी राजू हरिजन उर्फ रामनिवास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है.

कहां की है ये घटना?

करीब साढ़े चार साल पहले रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना ने इलाके को झकझोर दिया था. आरोप है कि 30 दिसंबर 2021 की शाम आरोपी राजू हरिजन 9 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया.

पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया. किसी तरह मासूम वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई. घटना के बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच और विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत में हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजू हरिजन उर्फ रामनिवास को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी और जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी.

और पढे़ं: हरदोई भाजपा में जुबानी जंग तेज, नितिन अग्रवाल की चुनौती पर राजाबक्स सिंह का पलटवार, 2027 से पहले गरमाई सियासत



उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!