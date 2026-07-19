25 हजार रुपए का इनामिया शातिर अपराधी गिरफ्तार, गैंगस्टर और एनडीपीएस के कई मामलों में था वांछित

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Sonbhadra News: सोनभद्र पुलिस को वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है. घोरावल थाना पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामिया और गैंगस्टर, एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में वांछित शातिर अपराधी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया.
सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में वांछित और इनामिया अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत घोरावल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामिया अपराधी राजेश सोनकर को प्रयागराज के शेरवानी लेगेसी, विनायक सेंट्रल पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट भी जारी था. लगातार फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस तकनीकी सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर निगरानी कर रही थी.
सटीक सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने प्रयागराज पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी सोनभद्र, प्रयागराज और कौशाम्बी जनपदों के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के कई गंभीर मामलों में वांछित है. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.
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