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25 हजार रुपए का इनामिया शातिर अपराधी गिरफ्तार, गैंगस्टर और एनडीपीएस के कई मामलों में था वांछित

उत्तर प्रदेश में वांछित और शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में सोनभद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. घोरावल थाना पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी और गैंगस्टर व एनडीपीएस (NDPS) एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहे शातिर अपराधी राजेश सोनकर को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:12 PM IST
25 हजार रुपए का इनामिया शातिर अपराधी गिरफ्तार, गैंगस्टर और एनडीपीएस के कई मामलों में था वांछित
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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