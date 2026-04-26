हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल-टायर चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप

सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हाईवे पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर डीजल और स्टेपनी टायर चोरी करने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. राबर्ट्सगंज पुलिस ने तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का डीजल और टायर बरामद किए हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया, उसने पूरे गिरोह की खतरनाक कार्यशैली को उजागर कर दिया है.

दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत राबर्ट्सगंज पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर चोरी किया गया डीजल और टायर टोल प्लाजा के पास छिपाकर बेचे जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर तीन अभियुक्तों को धर दबोचा. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15-15 लीटर के छह गैलनों में कुल 90 लीटर चोरी का डीजल, तीन ट्रकों के स्टेपनी टायर और एक अतिरिक्त टायर बरामद किया गया. साथ ही मोबाइल फोन और नगद धनराशि भी पुलिस ने कब्जे में ली है.

पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह हाईवे किनारे सुनसान जगहों पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था और स्टेपनी टायर निकालकर बाजार में बेच देता था. इतना ही नहीं, पकड़े जाने की आशंका होने पर यह शातिर गैंग पत्थरबाजी कर मौके से फरार हो जाता था.पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है. यह पूरी कार्रवाई राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पुलिस की इस सख्ती से ऐसे अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं;

8 घंटे की हैवानियत, तीन दिन तक भटकता रहा पीड़ित… सोनभद्र में इंसाफ से पहले क्यों मिली खामोशी?

मीरजापुर में ट्रक ने दो कारों में मारी टक्कर, 6 लोग जिंदा जले, सीएम योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!