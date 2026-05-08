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IGRS में सोनभद्र पुलिस का डंका! 100 में 100 अंक लेकर प्रदेश में नंबर-1 बनी सोनभद्र पुलिस, 20 थानों ने भी दिखाया शानदार प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र पुलिस ने एक बार फिर अपने शानदार कामकाज से प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश शासन के IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में सोनभद्र पुलिस ने अप्रैल-2026 की रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 08, 2026, 02:41 PM IST
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Sonbhadra Police
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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र पुलिस ने एक बार फिर अपने कामकाज का लोहा मनवाया है. उत्तर प्रदेश शासन के IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में सोनभद्र पुलिस ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है. अप्रैल-2026 की रैंकिंग में जनपद को 100 में से 100 अंक मिले हैं. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का यह परिणाम सामने आया है. खास बात यह है कि जनपद के 22 में से 20 थानों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं.

उत्तर प्रदेश शासन के IGRS पोर्टल पर आमजन की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण में सोनभद्र पुलिस ने प्रदेश स्तर पर इतिहास रच दिया है. अप्रैल-2026 की समीक्षा में सोनभद्र पुलिस को 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद जनपद ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में लगातार IGRS पोर्टल की मॉनिटरिंग की गई. अधिकारियों द्वारा शिकायतों की समीक्षा कर कमियों को दूर कराया गया और समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया गया. यही वजह रही कि जनपद की रैंकिंग प्रदेश में शीर्ष पर पहुंच गई. 

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जनपद के चोपन, दुद्धी, करमा, बभनी, अनपरा, पिपरी, म्योरपुर, जुगैल, शाहगंज, विंढमगंज, शक्तिनगर, रामपुर बरकोनिया, मांची, महिला थाना, ओबरा, पन्नूगंज, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, कोन और बीजपुर थानों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए. जबकि रायपुर थाना को 98 और हाथीनाला थाना को 99 अंक प्राप्त हुए. सोनभद्र पुलिस की यह उपलब्धि जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी शिकायत निस्तारण व्यवस्था को दर्शाती है. 

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