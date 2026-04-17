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'हादसा' नहीं, बेटे के खून का बदला था… ट्रक के पहियों तले छुपी साजिश का 4 महीने बाद खुला खौफनाक सच!

Sonbhadra News: सोनभद्र के घोरावल में चार महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा अब एक सनसनीखेज हत्या का मामला बनकर सामने आया है. जिस घटना को पहले एक साधारण एक्सीडेंट माना जा रहा था, उसके पीछे छिपी साजिश ने हर किसी को हैरान कर दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:39 PM IST
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Sonbhadra police
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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र पुलिस ने चार महीने पहले हुई एक चर्चित हत्या का खुलासा करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. घोरावल पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे ट्रक चालक अभय पाल को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में यह मामला सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन विवेचना, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों ने इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या में बदल दिया. पुलिस के मुताबिक 2023 में हुए एक मासूम के अपहरण और हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

कहां का है ये घटना?
मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है जहां 8 दिसंबर 2025 को घोरावल-चुर्क बाईपास पर एक ट्रक ने क्रेटा कार को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में कार चालक राजेश यादव की मौत हो गई थी. शुरुआत में यह मामला सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला तो मामला पूरी तरह बदल गया.

जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी. पुलिस ने इस मामले में लगातार छापेमारी करते हुए ट्रक चालक अभय पाल को गिरफ्तार किया है. अभय पाल चुर्क क्षेत्र का रहने वाला है और घटना के बाद से फरार चल रहा था.

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कैसे हुआ खुलासा?
पूछताछ में खुलासा हुआ कि साल 2023 में मंगल पाल के 9 वर्षीय बेटे अनुराग पाल का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राजेश यादव मुख्य आरोपी था और वह जमानत पर बाहर चल रहा था. बेटे की हत्या से नाराज मंगल पाल ने राजेश यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसी साजिश के तहत ट्रक से टक्कर मारकर उसकी हत्या कराई गई.

वहीं एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त अभय पाल ने पूछताछ में पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है. फिलहाल पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. घोरावल थाना पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है. 

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