सोनभद्र पुलिस की टेक्नोलॉजी वाली जीत, 336 मोबाइल लौटे, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र पुलिस ने तकनीक के दम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. खोए और गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के अभियान में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है. CEIR पोर्टल के जरिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस सौंपे गए हैं. खास बात ये है कि यह सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि जनता के भरोसे को मजबूत करने की एक बड़ी पहल भी बनकर सामने आई है, जहां तकनीक और पुलिस की सक्रियता का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है.

तस्वीरें सोनभद्र पुलिस की उस कार्रवाई की हैं जहां CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया गया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और निगरानी में चलाए गए इस विशेष अभियान में सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और जनपद के सभी थानों की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए कुल 336 मोबाइल फोन बरामद किए.

इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपये बताई जा रही है, जिन्हें विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया. अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने पुलिस की तत्परता, पारदर्शिता और जनहितकारी कार्यशैली की खुलकर सराहना की.

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गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी फरवरी माह में सोनभद्र पुलिस ने 151 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए थे, जो इस अभियान की निरंतर सफलता को दर्शाता है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस उपलब्धि के लिए सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और संबंधित थाना प्रभारियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह जनता की सेवा में तत्पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया है. कुल मिलाकर, तकनीक के सहारे पुलिस का यह अभियान ना सिर्फ अपराध पर लगाम लगाने में मददगार साबित हो रहा है बल्कि आम लोगों के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी भी बना रहा है.

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