नक्सली के 'भूत' को भेजा नोटिस? सोनभद्र पुलिस का गजब कारनामा, हक्के-बक्के रह गए लोग
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889631
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

नक्सली के 'भूत' को भेजा नोटिस? सोनभद्र पुलिस का गजब कारनामा, हक्के-बक्के रह गए लोग

Sonbhadra News: सोनभद्र की सदर कोतवाली पुलिस ने वह कर दिखाया जिसे ईश्वरीय शक्ति के अलावा कोई नहीं कर सकता. 18 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए इनामी नक्‍सली को ही नोटिस भेज दिया. मारे गए नक्‍सली की पत्‍नी अफसरों से गुहार लगा रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है. दरअसल 18 साल पहले चंदौली पुलिस एनकाउंटर में एक लाख रुपये इनामी नक्‍सली को मार गिराया था. अब सोनभद्र पुलिस ने मारे गए नक्‍सली को शांतिभंग के आरोप में पाबंद करते हुए उप जिला मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय से समन जारी किया गया है. नक्‍सली की पत्‍नी कोर्ट का चक्‍कर लगा रही है.  

यह है पूरा मामला
बता दें कि साल 2007 में चंदौली पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपये के इनामी हार्डकोर नक्सली संजय उर्फ सुनील कोल पुत्र दशरथ कोल को मार गिराया था. 18 साल बाद अब सोनभद्र की सदर कोतवाली पुलिस ने जुलाई 2025 में शांतिभंग करने के आरोप में पाबंद करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से समन जारी कर दिया. इतना ही नहीं पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मौके पर सुनील पुत्र दशरथ और अन्य से संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होने की संभावना है. 

मृतक नक्‍सली के नाम पर भेज दिया समन 
उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से जारी समन मिलने के बाद नक्सली संजय की पत्नी सुषमा हैरान परेशान होकर कोर्ट का चक्कर लगा रही है. सुषमा ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पति का पुलिस ने 2007 में एनकाउंटर कर दिया था और उसे भी फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया था. इसमें उसे कोर्ट निर्दोष साबित कर चुकी है. अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी की मिलीभगत से उसे और उसके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है. इतना ही नहीं पुलिस ने उसके मृतक पति को भी शांतिभंग के मामले में पाबंद किया है. पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.

पत्‍नी को भी कई मामलों में फंसाने का आरोप 
मामले को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य विकास शाक्य ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्‍होंने बताया कि सुनील कोल को हार्डकोर इनामी नक्सली बताकर चंदौली पुलिस ने अप्रैल 2007 में एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद संजय कोल की पत्नी सुषमा कोल को भी कई संदिग्ध मामले में नक्सली बताते हुए विभिन्न मुकदमे में जेल में बंद कर रखा गया. मुकदमे के ट्रायल और न्यायिक कार्रवाई के लंबे प्रक्रिया के वर्षों बाद छूट कर वापस घर आई और अपनी गृहस्थी बसाया. अब पुलिस उसे फंसा रही है. 

यह भी पढ़ें : Sonbhadra News: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट, सामने आई हैरान करने वाली वजह

यह भी पढ़ें :  Sonbhadra News: कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
नक्सली के 'भूत' को भेजा नोटिस? सोनभद्र पुलिस का गजब कारनामा, हक्के-बक्के रह गए लोग
Basti News
बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
UP News
यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी
jalaun news
जालौन में युवक की रहस्यमयी मौत, DM कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठा मृतक का परिवार
Uttarakhand news
उत्‍तराखंड से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह का इस्‍तीफा
Azamgarh news
जबले CM न बनाइबा अखिलेश के...गाने पर डांस का वीडियो वायरल, आजमगढ़ में BSA का एक्‍शन
Sambhal news
रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद
Kanpur News
अश्लील किताबें छपवाईं, मंडप से उठाने...कानपुर में बेनकाब हुए अखिलेश दुबे के काले राज
kaushambi news
लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक
;