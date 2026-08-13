सोनभद्र में सवर्ण, ओबीसी और एसटी वोटर्स में कौन तय करेगा जीत? जानिए यूपी की 'ऊर्जा राजधानी' का सियासी मिजाज

बिजली, रोजगार, शिक्षा और महंगाई मुद्दे

ओबरा की जनता ने बिजली, रोजगार, शिक्षा, सड़क, महंगाई और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. युवाओं ने रोजगार और बेहतर शिक्षा के अवसरों की बात रखी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन कराने की जरूरत भी बताई गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं. यानी सोनभद्र की चुनावी कहानी सिर्फ पार्टियों की जीत-हार तक सीमित नहीं है. चार विधानसभा सीटों के अलग-अलग सामाजिक समीकरण, बदलता मतदाता वर्ग, युवा वोटर, स्थानीय मुद्दे और दुद्धी में खाली पड़ी विधानसभा सीट, आने वाले चुनाव को खासा दिलचस्प बना रहे हैं. अब देखना होगा कि जनता की चाय पर हुई चर्चा चुनावी मैदान में किसके पक्ष में माहौल तैयार करती है.