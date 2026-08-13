सोनभद्र में सवर्ण, ओबीसी और एसटी वोटर्स में कौन तय करेगा जीत? जानिए यूपी की 'ऊर्जा राजधानी' का सियासी मिजाज

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Sonbhadra News: विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों के बीच बसा सोनभद्र सिर्फ अपनी खनिज संपदा और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अलग राजनीतिक मिजाज के लिए भी जाना जाता है. 4 मार्च 1989 को मीरजापुर से अलग होकर अस्तित्व में आया सोनभद्र अब 37 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है. इन वर्षों में जिले की तस्वीर बदली, विकास के नए रास्ते खुले और सियासत के समीकरण भी कई बार बदले. कभी जिले में सिर्फ दो विधानसभा सीटें थीं, लेकिन आज सोनभद्र की राजनीति 4 विधानसभा क्षेत्रों में बंटी हुई है. ऐसे में आइए समझते हैं सोनभद्र का चुनावी समीकरण?
1989 में मीरजापुर से अलग हुआ
4 मार्च 1989 को मीरजापुर के दक्षिणी हिस्से को अलग कर सोनभद्र को नया जिला बनाया गया. अलग जिले की मांग लंबे समय से उठती रही थी और आखिरकार जनभावनाओं के बीच सोनांचल को अलग प्रशासनिक पहचान मिली. राबर्ट्सगंज को जिले का मुख्यालय बनाया गया. प्राचीन मान्यताओं और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े शोण अथवा शोणनद के उल्लेख को सोनभद्र नाम से जोड़ा जाता है. आज यही जिला उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के तौर पर अपनी पहचान रखता है. तापीय विद्युत परियोजनाएं, कोयला और खनिज संपदा, जंगल, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक विविधता सोनभद्र को प्रदेश के दूसरे जिलों से अलग पहचान देते हैं.
2012 में बनी थीं दो सीटें
सियासी इतिहास पर नजर डालें तो साल 2012 से पहले सोनभद्र में महज दो विधानसभा सीटें थीं. राबर्ट्सगंज सदर और दुद्धी. परिसीमन के बाद घोरावल और ओबरा को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया गया और वर्ष 2012 में इन दोनों नई सीटों पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ. ओबरा में बसपा के सुनील यादव ने जीत दर्ज कर नई सीट के पहले विधायक बनने का गौरव हासिल किया, जबकि घोरावल से समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र दुबे ने चुनाव जीतकर इस सीट पर पहली बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया. वहीं, राबर्ट्सगंज से सपा के अविनाश कुशवाहा और दुद्धी से निर्दल प्रत्याशी रूबी प्रसाद ने जीत दर्ज की.
चारों सीटों पर खिला था 'कमल'
इसके बाद साल 2017 का चुनाव सोनभद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया. जिले की चारों विधानसभा सीटों में भाजपा ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जबकि दुद्धी में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस के हरिराम चेरो ने जीत दर्ज की. यानी चारों सीटों पर भाजपा गठबंधन का कब्जा रहा. साल 2022 में भाजपा ने इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाते हुए पहली बार सोनभद्र की चारों विधानसभा सीटों पर सीधे जीत का परचम लहराया. घोरावल, राबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी, चारों सीटों पर कमल खिला और दुद्धी में पहली बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज हुई.
विजय गौड़ के नाम दुद्धी से सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड
दुद्धी की सियासत में इसके बाद एक बार फिर बड़ा मोड़ आया. दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्धि और सजा के बाद तत्कालीन भाजपा विधायक रामदुलारे गौड़ की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दुद्धी सीट रिक्त हो गई. उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौड़ ने जीत दर्ज कर भाजपा से यह सीट छीन ली. विजय सिंह गौड़ के नाम दुद्धी विधानसभा से सबसे अधिक बार विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड रहा है. उनके निधन के बाद दुद्धी विधानसभा सीट फिलहाल रिक्त है. ऐसे में आने वाले चुनाव में इस सीट का मुकाबला पूरे जिले की सियासत के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
11 लाख से ज्यादा मतदाता
अब बात मौजूदा मतदाता आंकड़ों की करें तो निर्वाचन आयोग की ताजा जानकारी सोनभद्र की चुनावी तस्वीर को काफी स्पष्ट करती है. विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर-2026 के बाद जिले की चारों विधानसभा सीटों में कुल 11 लाख 97 हजार 527 मतदाता दर्ज हैं. इनमें 6 लाख 42 हजार 849 पुरुष, 5 लाख 54 हजार 651 महिला और 27 अन्य जेंडर के मतदाता शामिल हैं.
सबसे ज्यादा वोटर किस सीट पर
विधानसभा वार देखें तो घोरावल में सबसे ज्यादा 3 लाख 48 हजार 887 मतदाता हैं. इसके बाद राबर्ट्सगंज में 3 लाख 789, दुद्धी में 2 लाख 81 हजार 976 और ओबरा में 2 लाख 65 हजार 875 मतदाता दर्ज हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 44 हजार 413 नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया, जबकि 22 हजार 149 नाम हटाए गए. यानी मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ है.
युवा मतदाताओं पर नजर
इस चुनावी तस्वीर का एक और अहम पहलू युवा मतदाता हैं. निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 12 हजार 873 मतदाता दर्ज हैं. वहीं, महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी भी करीब 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ऐसे में आने वाले चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवा और महिला मतदाता राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. सोनभद्र की सियासत में जहां पुराने जातीय समीकरण अपनी भूमिका निभाते हैं, वहीं बदलती मतदाता सूची नए समीकरणों की भी जमीन तैयार कर रही है.
सोनभद्र की आबादी?
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, सोनभद्र की आबादी 18 लाख 62 हजार 559 थी. मौजूदा समय में जिले की आबादी अनुमानित तौर पर 23 से 24 लाख के आसपास मानी जाती है. उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज है. इसी नाम से लोकसभा सीट भी है, जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है. राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली राजनीतिक लहर का असर राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों में भी कई बार देखने को मिलता रहा है.
चारों सीटों का राजनीतिक समीकरण
विधानसभा चुनाव की बात करें तो सोनभद्र की चारों सीटों का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण अलग-अलग रंग दिखाता है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण मतदाताओं की भूमिका यहां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. ओबीसी वर्ग में मौर्य, पटेल और यादव जैसे सामाजिक समूहों के साथ ब्राह्मण और राजपूत जैसे सवर्ण वर्ग भी चुनावी गणित का अहम हिस्सा हैं. दुद्धी और ओबरा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एसटी मतदाता चुनावी नतीजों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं, जबकि घोरावल और राबर्ट्सगंज में अलग-अलग सामाजिक समूहों का संतुलन चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाता है.
विकास कार्यों पर संतोष जताया
इसी चुनावी माहौल को समझने के लिए Zee Media का खास कार्यक्रम ''चुनावी चाय आपकी राय” इस बार ओबरा के सुदामा पाठक चौराहे पहुंचा. यहां स्थानीय लोगों से आने वाले चुनाव, सरकार के कामकाज और क्षेत्र की जरूरतों पर सीधी बातचीत की गई. किसी ने विकास कार्यों पर संतोष जाहिर किया, तो किसी ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
बिजली, रोजगार, शिक्षा और महंगाई मुद्दे
ओबरा की जनता ने बिजली, रोजगार, शिक्षा, सड़क, महंगाई और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. युवाओं ने रोजगार और बेहतर शिक्षा के अवसरों की बात रखी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन कराने की जरूरत भी बताई गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं. यानी सोनभद्र की चुनावी कहानी सिर्फ पार्टियों की जीत-हार तक सीमित नहीं है. चार विधानसभा सीटों के अलग-अलग सामाजिक समीकरण, बदलता मतदाता वर्ग, युवा वोटर, स्थानीय मुद्दे और दुद्धी में खाली पड़ी विधानसभा सीट, आने वाले चुनाव को खासा दिलचस्प बना रहे हैं. अब देखना होगा कि जनता की चाय पर हुई चर्चा चुनावी मैदान में किसके पक्ष में माहौल तैयार करती है.