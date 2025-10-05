अगली बार तुमको जान से मार देंगे...सोनभद्र में दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, इलाके में दहशत

Sonbhadra News/Arvind Dubey: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश मौर्या पर जानलेवा हमला हुआ. बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया. एक समूह ने जयप्रकाश पर लाठी-डंडों से हमला किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये के विंढमगंज थाना क्षेत्र के कोन मोड़ इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी. उसी रंजिश को लेकर रहीस, रसीद पुत्र सुलेमान, अरमान पुत्र सदीक और कुछ अज्ञात लोगों ने जयप्रकाश को रास्ते में घेर लिया. हमले में उन्हें सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

विंढमगंज पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर रहीस, रसीद पुत्र सुलेमान, अरमान पुत्र सदीक और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 110, 115(2), 191(2), 191(3), 299, 351(3), 352, 333 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) और 3(2) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

एएसपी का बयान

एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित जयप्रकाश ने सूचना दी कि विपक्षी रईस, रशीद और रहमान (सरैया डीह के निवासी) ने उन्हें पीटा. यह हमला 1 अक्टूबर को मुड़ी सेमर के शिव मंदिर के पास हुई पूर्व की कहासुनी से जुड़ा है, जिसकी पहले पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी.

