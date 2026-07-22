Add Zee Business As A Preferred Source
App

पति के सामने चली गई पत्नी की सांसें, ट्रक से टकराई बाइक, सड़क हादसे ने उजाड़ दिया परिवार

Sonbhadra news: सोनभद्र के दुद्धी में रजखड़ मोड़ पर ट्रक और बाइक की टक्कर में महिला फुलवंती देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति सुनील कुमार घायल हो गए.

Written ByArvind DubeyEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:55 PM IST
पति के सामने चली गई पत्नी की सांसें, ट्रक से टकराई बाइक, सड़क हादसे ने उजाड़ दिया परिवार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोडीन कफ सिरप का सरगना गिरफ्तार, 10 महीने बाद अब जुड़ेंगी पूरे कांड की कड़ियां
Codeine Cough Syrup Case19 min ago
2
jalaun news23 min ago
3
Uttar Pradesh Weather Update59 min ago
4
Shamli news3 hrs ago
5
Fatehpur News3 hrs ago