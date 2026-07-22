पति के सामने चली गई पत्नी की सांसें, ट्रक से टकराई बाइक, सड़क हादसे ने उजाड़ दिया परिवार

राज्य चुनें
Sonbhadra news: सोनभद्र के दुद्धी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. दुद्धी से रेणुकूट की ओर जा रहे बाइक सवार दंपत्ति रजखड़ मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गए. ट्रक से हुई टक्कर में बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही गंभीर चोटें आईं. पुलिस की मदद से दोनों को सीएचसी दुद्धी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति का इलाज जारी है. हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार बैरखड़ निवासी सुनील कुमार अपनी पत्नी फुलवंती देवी के साथ दुद्धी से रेणुकूट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान कटौली-मझौली की ओर से आ रहा एक ट्रक रजखड़ मोड़ पर मुड़ रहा था. तभी बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई.
हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर पीछे बैठी फुलवंती देवी के सिर में गंभीर चोट लगी और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ीं. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी पहुंचाया.
सीएचसी में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद फुलवंती देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पति सुनील कुमार का उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई. हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस पूरे मामले की जांच और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है.
और पढे़ं: