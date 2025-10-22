सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, मामा-भांजा की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां पर सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया.
Sonbhadra road accident/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां पर मंगलवार की देर रात एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार मामा-भांजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनिल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़ा रहा. राहगीरों ने सुबह घटना देखी तो पुलिस को सूचना दी.
कहां पर हुई ये हादसा?
दरअसल, ये हादसा म्योरपुर थाना क्षेत्र के म्योरपुर-दुद्धी मार्ग पर आश्रम मोड़ के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, गोविंदपुर निवासी रामकुमार (35) पुत्र स्वर्गीय लालू, हिमांशु (18) पुत्र अमरनाथ निवासी सतगडईया, मनबसा, थाना दुद्धी, और सुनिल (18) पुत्र गौरीशंकर निवासी गोविंदपुर, तीनों बाइक से आश्रम मोड़ से दुद्धी की ओर जा रहे थे. रास्ते में तेज रफ्तार के चलते बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई.
टक्कर इतनी भीषण थी कि रामकुमार और हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी सीएचसी भेज दिया, वहीं घायल सुनिल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
ग्रामीणों ने क्या कहा?
बताया जा रहा है कि मृतक रामकुमार और हिमांशु आपस में मामा-भांजा थे. घायल सुनिल, हिमांशु का रिश्तेदार है. तीनों किसी काम से मनबसा जा रहे थे कि रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी न होने और ओवरस्पीडिंग के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
