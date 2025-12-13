सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ससुराल से लौट रहे युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है. ससुराल से घर लौट रहे एक युवक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि पीछे बैठा युवक मामूली रूप से घायल रहा. इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया.

कहां पर हुआ ये हादसा?

यह दर्दनाक हादसा दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गुलाल झरिया का है. नौडीहा गांव स्थित अपने ससुराल से पैतृक गांव झारो खुर्द लौट रहे दो युवक बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान गुलाल झरिया गांव में प्रधान के घर से पहले मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई.

हादसे में बाइक चला रहे राम जन्म पनिका, उम्र 28 वर्ष, पुत्र जगत नारायण, निवासी ग्राम झारो खुर्द, के बाएं हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. वहीं बाइक के पीछे बैठे नीरज, उम्र 18 वर्ष, पुत्र जुगेश गोस्वामी, को हल्की चोटें आईं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान त्रिभुवन यादव मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को

एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भिजवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएचसी दुद्धी में ड्यूटी पर तैनात डॉ. शाह आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद राम जन्म की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजन जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि इसी दौरान राम जन्म ने दम तोड़ दिया. मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल में मेमो जारी कर दुद्धी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई.

परिजनों में मचा कोहराम

उधर युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में दहाड़े मारकर रोने लगे. मृतक राम जन्म के दो छोटे बेटे हैं बड़ा बेटा अंकुश, उम्र चार वर्ष, और उससे छोटा बेटा अनुराग. पांच भाई-बहनों में राम जन्म सबसे बड़े थे, जिसके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

और पढे़ं: सात मौतों के बाद सन्नाटा, सोनभद्र की ‘लाइफ लाइन’ थमी, क्या खनन निदेशक का दौरा देगा राहत की उम्मीद?

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !