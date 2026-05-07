सड़क के गड्ढे ने निगल ली जिंदगी, नाश्ता लेने निकले युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में बदहाल सड़क एक युवक की मौत की वजह बन गई. एक गहरा गड्ढा किसी काल बनकर सामने आया और देखते ही देखते एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.
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सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बदहाल सड़क एक युवक की मौत की वजह बन गई. वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर सड़क में बने गहरे गड्ढे ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.
बताया जा रहा है कि दोनों युवक नाश्ता लेकर वापस लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की मदद से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया.
अनपरा थाना क्षेत्र के वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर सड़क में बने गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली. बताया जा रहा है कि दो युवक बाइक से नाश्ता लेकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान हाईवे पर बने गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया चला गया जिससे बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी.
हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को तत्काल संयुक्त चिकित्सालय अनपरा पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है.
घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. वहीं सड़क पर बने गड्ढों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी कीमत अब लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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