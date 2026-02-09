Advertisement
सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत, पूर्व प्रधानाचार्य भी शामिल

Sonbhadra Road Accident: सोनभद्र जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जहां पर  तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों को रौंद दिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

 

Sonbhadra Road Accident: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में एक ही बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में श्री चन्द्रगुप्त मौर्य इंटर मीडिएट कॉलेज, मधुपुर के पूर्व प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह मौर्य भी शामिल हैं. उनके साथ उनके भाई कमला सिंह मौर्य और रिश्तेदार प्रेम मौर्य की भी जान चली गई.

कहां की है ये घटना?
ये घटना राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिन्दुआरी चौकी तिराहे के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तीनों एक तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. इसी दौरान राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिन्दुआरी चौकी तिराहे के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

सीओ सिटी का बयान
घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत हिन्दुआरी चौकी तिराहे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

